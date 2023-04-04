Наказала, как справедливо отмечают пользователи, Европа в первую очередь себя.

Воинствующие политики Евросоюза, которых, кстати, никто никогда на данные должности не избирал, а заняли они их отнюдь не демократическим путём, продолжают плодить заявления, от которых у вменяемых людей должны вставать волосы дыбом. Так, сегодня глава Евродипломатии Жозеп Боррель, то есть, человек, который должен разбиваться в лепёшку, но искать мирное решение конфликтов, заявил, что ЕС будет продолжать поддерживать Украину «столько, сколько потребуется» и продолжит «навязывать России высокую цену, пока она не прекратит свою агрессию».

реклама

На данном этапе трудно понять, кто кому и что навязал, но то, что санкционная политика Евросоюза с треском провалилась, должно быть очевидно уже каждому: европейские компании надолго, если не навсегда, потеряли бездонный российский рынок, который Европе нечем будет заменить, утратили доступ к дешёвым энергоресурсам, обеспечив себе долгосрочный экономический спад, на многие годы рассорились с Россией, подтолкнули остальной мир к ускорению процесса дедолларизации и перехода к многополярной модели. В общем, в геополитическом плане поставили сами себе «мат». Россия же переориентировала свои производства, ускорила процесс импортозамещения во всех ключевых отраслях, а также нашла поставщиков необходимой ещё не производимой у себя продукции из дружественных государств, в результате чего даже Международный валютный фонд прогнозирует России устойчивый экономический рост после небольшого падения в 2022 году.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 4090 MSI за 155тр в Ситилинке 4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр 4070 Ti Gigabyte Gaming за 84 тр 3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде

В связи с этим пользователи Twitter не разделили воинствующей радости Борреля и стали заявлять, что если Европа кого-то и «наказала», то только себя, и что Боррелю следует уйти в отставку, освободив свой пост для кого-то более прозорливого и вменяемого. Многие обвинили ЕС в несамостоятельности и готовности слепо следовать командам по другую сторону Атлантики.