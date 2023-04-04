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Редакция
События в мире Михаил Андреев
США предоставят Украине вооружений ещё на $2,6 миллиарда
В состав нового пакета «помощи» чего только не войдёт.
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Хотя многие эксперты любят делать вид, что западная поддержка Украине ослабевает, на практике же происходит прямо противоположное: масштаб потерь в технике у ВСУ настолько устрашающий, что США приходится всё чаще и во всё больших объёмах отправлять свою технику и боеприпасы на Украину. Сегодня, например, Пентагон сообщил о выделении очередного пакета военной «помощи» на сумму в $2,6 миллиарда.

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В состав данного пакета войдут ракеты для ЗРК Patriot и снаряды для РСЗО HIMARS, артиллерийские и миномётные снаряды различных калибров, сотни подствольных гранатомётов и двести тысяч боеприпасов к ним. Также заявлено о передаче десятков топливозаправщиков для военной техники, грузовиков и трейлеров для транспортировки тяжёлого вооружения, оборудования для диагностики, запчасти и другое полевое оборудование.

Заявлено также о передаче огромного количества ПТРК Javelin, противотанковых ракет, высокоточных воздушных боеприпасов, 3 600 единиц стрелкового оружия с десятками миллионов патронов к ним.

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Суммарно США с 24 февраля 2022 года предоставили Украине военной помощи на 35,8 миллиардов долларов.

#россия #сша #украина #боевые действия
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