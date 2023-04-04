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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Вице-канцлеру Германии «стыдно» за запоздалую помощь Украине
То есть, за то, что из-за этой «помощи» украинские мужчины без надобности гибнут на фронте, ему не стыдно.
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Европейские политики, уровень которых за последние десятилетия упал до немыслимых ранее значений, продолжают с «тайными» визитами посещать Киев и делать там заявления, от которых у людей с ещё сохранившимся критическим мышлением должны дыбом на голове вставать волосы. В частности, посетивший сегодня Киев вице-канцлер Германии и по совместительству министр экономики и проблем изменения климата Роберт Хабек заявил, что сожалеет, и что ему стыдно за запоздалую немецкую помощь Украине.

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Как отметил Хабек, его украинский коллега ещё в 2021 году предупреждал о росте напряженности и риске эскалации конфликта, однако Германия «не могла или не хотела» заблаговременно предоставить военную помощь. Изменение позиции немецкого руководства всё же произошло, но этот процесс занял огромный в масштабах конфликта промежуток времени. И за это Хабеку, как он отметил, «стыдно».

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К сожалению, Хабеку не стыдно за то, за что должно быть стыдно нормальному человеку: западная военная «помощь» — единственная причина, по которой специальная военная операция до сих пор не окончена, а на фронте продолжают в огромных количествах погибать те, кому Германия якобы «помогает». Стыдно ли Хабеку перед вдовами, родителями и детьми погибших из-за конфликта, который должен был давно закончиться, и закончился бы, не вмешайся в него коллективный Запад — вопрос риторический, ответ на него всем изначально известен.

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