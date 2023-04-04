Якобы решать это будет сама Финляндия.

Руководство Финляндии, действующее против интересов своих граждан, этого хотело, и вот, сегодня страна стала членом НАТО. На этом закончена история тёплых отношений между Хельсинками и Москвой, что негативно скажется на экономическом благосостоянии некогда самого счастливого государства в мире, полностью изменён характер безопасности в Северной Европе, а МИД РФ уже открыто предупреждает, что при необходимости купировать исходящие со стороны Финляндии угрозы Россия будет в том числе и военным способом.

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Решение будет приниматься в зависимости от уровня использования территории Финляндии блоком НАТО. Военно-техническое решение со стороны России будет применено в случае появления в Финляндии натовской военной инфраструктуры. И вот, сегодня у Генсека НАТО Йенса Столтенберга поинтересовались, будут ли в Финляндии размещены натовские части, и если да, то когда это произойдёт.

На этот вопрос у администратора Североатлантического альянса был припасён заранее подготовленный ответ: всё будет зависеть от решения Финляндии, и без её согласия натовских военнослужащих и инфраструктуры на территории страны не появится.

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На словах это всё прекрасно, однако на практике это с высокой долей вероятности будет означать следующее: на финское руководство надавят ещё раз, и те скажут, что им очень страшно жить и очень нужно разместить у себя натовские войска и ударные компоненты. Что, в свою очередь, спровоцирует Россию на военно-технический ответ. О котором, к слову, в своё время предупреждали и Украину. Это на случай, если вдруг неясно, что скрывается за формулировкой «ответ военно-технического характера».