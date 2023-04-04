Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Генсек НАТО сказал, при каком условии в Финляндии появятся войска альянса
Якобы решать это будет сама Финляндия.
рекомендации
Крутая 4070 Ti Gigabyte Aorus дешево - надо брать
3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз
3070 за 50 тр в Ситилинке
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Руководство Финляндии, действующее против интересов своих граждан, этого хотело, и вот, сегодня страна стала членом НАТО. На этом закончена история тёплых отношений между Хельсинками и Москвой, что негативно скажется на экономическом благосостоянии некогда самого счастливого государства в мире, полностью изменён характер безопасности в Северной Европе, а МИД РФ уже открыто предупреждает, что при необходимости купировать исходящие со стороны Финляндии угрозы Россия будет в том числе и военным способом.

реклама

Решение будет приниматься в зависимости от уровня использования территории Финляндии блоком НАТО. Военно-техническое решение со стороны России будет применено в случае появления в Финляндии натовской военной инфраструктуры. И вот, сегодня у Генсека НАТО Йенса Столтенберга поинтересовались, будут ли в Финляндии размещены натовские части, и если да, то когда это произойдёт.

На этот вопрос у администратора Североатлантического альянса был припасён заранее подготовленный ответ: всё будет зависеть от решения Финляндии, и без её согласия натовских военнослужащих и инфраструктуры на территории страны не появится.

рекомендации
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
4090 MSI за 155тр в Ситилинке
4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
4070 Ti Gigabyte Gaming за 84 тр
3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
13600K дешевле 30 тр в Регарде

На словах это всё прекрасно, однако на практике это с высокой долей вероятности будет означать следующее: на финское руководство надавят ещё раз, и те скажут, что им очень страшно жить и очень нужно разместить у себя натовские войска и ударные компоненты. Что, в свою очередь, спровоцирует Россию на военно-технический ответ. О котором, к слову, в своё время предупреждали и Украину. Это на случай, если вдруг неясно, что скрывается за формулировкой «ответ военно-технического характера».

#россия #политика #нато #финляндия
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Путин заявил, что антироссийские санкции — это надолго
Председатель Госдумы назвал Украину террористическим государством
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

США усиливают давление на Китай, стягивая военные корабли в Южно-Китайское море
8
Флотилия "летающих радаров" KJ-500 Китая стремительно растет: Почему США так раздражают эти самолеты
+
Реальный срок службы батарей электромобилей по данным Recurrent Auto больше чем ожидалось
2
7 лучших комбинаций процессора и материнской платы для игровых компьютеров весной 2023 года
10
Видеокарта vs монитор – почему выбор видеокарты зависит от разрешения дисплея и глубины кошелька
25
Как я поборол перегрев системы питания бюджетной материнской платы под процессоры AMD Ryzen
34
Запад разворачивает на границе с Россией тысячу самых опасных танков Североатлантического альянса
6
Гоночные итоги уик-энда 1-2 апреля
6
Об "иммерсивности" в видеоиграх
5
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-7200 XPG Lancer RGB (AX5U7200C3416G-DCLARBK) объемом 32 Гбайт
16

Сейчас обсуждают

sop18
16:20
Ага. По "полтыще, тыще в день", всё как еще дон Педро им обещал.))) Уже 20-25 летних выбили. В плену теперь рыдают 40-50 летние. 20-25 летние скачущие арийцы потихоньку заканчиваются. Скоро Зеля и 60-...
Трамп: Путин в конце концов заберёт всю Украину
Мегавольт
16:19
На моей памяти ток нфорсовские чисеты.
Как я поборол перегрев системы питания бюджетной материнской платы под процессоры AMD Ryzen
Megagad
16:18
ну, не знаю - на Z690 полно плат под ДДР4 и ДДР5... например те-же гиги Z690 UD - есть и ДДР5 и ДДР4. Хотя да - 8000МГц на такой врядли сможете выжать. Да и смысла мало(судя по вашему тесту)
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-7200 XPG Lancer RGB (AX5U7200C3416G-DCLARBK) объемом 32 Гбайт
Китя.
16:17
Посмотри какая загрузка 7950x3d в игре. и какая загрузка карты. в помощь Afterburner. и не неси чушь.
The Last of Us Part I оказалась технологическим провалом – 4К@60 fps не тянет даже GeForce RTX 4090
Alexey B
16:15
Как бы современная "R" серия у Эдиков вся на цифре и им звуковая в компе фиолетова от слова совсем. Другое дело, что в дешёвых версиях нет цифровых входов... но в таких случаях без разницы с какой зву...
Edifier R1380T (R1380DB) - лучшая 2.0 акустика за свои деньги для небольшой комнаты
[IRanPast]
16:12
На фото бесноватых поставили подальше от белых господ?
Financial Times: Вероятно, Украину в ближайшее время не примут в НАТО
Alexey B
16:12
Там всё по другому: внутри цифра и коррекция как косяков динамиков, так и корпусов уже вшита в прошивку аудиопроцессора.
Edifier R1380T (R1380DB) - лучшая 2.0 акустика за свои деньги для небольшой комнаты
Alexey B
16:11
Насчёт проводов до пассивной колонки... Тестировал 2700 Эдифаеры (есть тут статья) - всё вымерял... Итог - влияния провода нет!
Edifier R1380T (R1380DB) - лучшая 2.0 акустика за свои деньги для небольшой комнаты
DonCarleone
16:08
А автор в курсе что на Xeon V4 анлок турбобуста не возможен? Эта фича для V3 только работает. И 2666v3 думаю будет куда интереснее, 10 ядер по 3500Мгц с анлоком, цена 2000р.
Процессор Xeon за 2500 р, не требующий анлока турбобуста, раскрывает RTX 3060 Ti в современных играх
Jason Statham
16:06
Только срок жизни пирамиды золота или тех же баксов не одно поколение мухи дрозофилы, как у криптовалют
Доходность майнеров продолжает расти, видеокарта RTX 4090 приносит 260 рублей чистой прибыли
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем