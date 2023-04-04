Если кто-то забыл, то в случае с Украиной в предупреждениях была такая же формулировка.

Хотя официально пресс-служба и руководство НАТО ещё пока не объявили о присоединении Финляндии к альянсу, стать первым гонцом с данным известием, считая его почему-то позитивным, решил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. По словам главы польского кабмина, Финляндия стала 31-м членом НАТО, и поздравил Хельсинки с данным событием.

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В МИД России данное событие прокомментировали в форме, которая должна вызвать у финского руководства если не ужас, то как минимум заставить его задуматься о содеянном. Так, в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что РФ «будет вынуждена предпринять меры как военно-технического, так и иного характера», дабы нейтрализовать угрозы, появляющиеся в результате вступления страны в Североатлантический альянс.

Непосредственно ответные меры будут зависеть от степени интеграции Финляндии в НАТО: формальное членство — это одно, а размещение военной инфраструктуры и ударных систем вооружений — это уже другое. От себя напомним, что под «военно-техническим» ответом подразумевается непосредственно огневое поражение целей, представляющих угрозу России. В своё время Украину предупреждали о точно таком же военно-техническом ответе.

В целом ничего позитивного от вступления Финляндии в НАТО в МИД РФ, естественно, не видят. Данный шаг не только уничтожает десятилетиями создававшиеся тёплые отношения между Москвой и Хельсинками, но также кардинальным образом меняет структуру безопасности в Северной Европе, которая раньше была одним из самых безопасных и спокойных регионов в мире. Теперь так уже не будет.

При этом в МИД РФ прекрасно отдают отчёт в том, что финское руководство принимало такое решение под давлением с Запада, никак не учитывая общественное мнение. Что же до этого самого общественного мнения, то антивоенные движения в мире практически полностью задавлены оголтелой пропагандой: не исключено, что среднестатистический финн даже не понимает, во что вляпалось его государство. А вляпалось в окончание добрососедских отношений с одним из своих основных торговых партнёров вкупе со становлением целью для российских ударных систем.

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Важно понимать, что никаким сюрпризом это решение для РФ не стало: Минобороны ещё в прошлом году сообщило о создании двух новых военных округов — Московского и Ленинградского, увеличении группировки войск на границе с Финляндией, а также о постепенном увеличении численности кадрового состава ВС РФ до полутора миллионов человек.