Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Финляндия вступила в НАТО, МИД России предупредил об ответных мерах военно-технического характера
Если кто-то забыл, то в случае с Украиной в предупреждениях была такая же формулировка.
рекомендации
Крутая 4070 Ti Gigabyte Aorus дешево - надо брать
3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз
3070 за 50 тр в Ситилинке
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Хотя официально пресс-служба и руководство НАТО ещё пока не объявили о присоединении Финляндии к альянсу, стать первым гонцом с данным известием, считая его почему-то позитивным, решил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. По словам главы польского кабмина, Финляндия стала 31-м членом НАТО, и поздравил Хельсинки с данным событием.

реклама

В МИД России данное событие прокомментировали в форме, которая должна вызвать у финского руководства если не ужас, то как минимум заставить его задуматься о содеянном. Так, в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что РФ «будет вынуждена предпринять меры как военно-технического, так и иного характера», дабы нейтрализовать угрозы, появляющиеся в результате вступления страны в Североатлантический альянс.

Непосредственно ответные меры будут зависеть от степени интеграции Финляндии в НАТО: формальное членство — это одно, а размещение военной инфраструктуры и ударных систем вооружений — это уже другое. От себя напомним, что под «военно-техническим» ответом подразумевается непосредственно огневое поражение целей, представляющих угрозу России. В своё время Украину предупреждали о точно таком же военно-техническом ответе.

В целом ничего позитивного от вступления Финляндии в НАТО в МИД РФ, естественно, не видят. Данный шаг не только уничтожает десятилетиями создававшиеся тёплые отношения между Москвой и Хельсинками, но также кардинальным образом меняет структуру безопасности в Северной Европе, которая раньше была одним из самых безопасных и спокойных регионов в мире. Теперь так уже не будет.

При этом в МИД РФ прекрасно отдают отчёт в том, что финское руководство принимало такое решение под давлением с Запада, никак не учитывая общественное мнение. Что же до этого самого общественного мнения, то антивоенные движения в мире практически полностью задавлены оголтелой пропагандой: не исключено, что среднестатистический финн даже не понимает, во что вляпалось его государство. А вляпалось в окончание добрососедских отношений с одним из своих основных торговых партнёров вкупе со становлением целью для российских ударных систем.

рекомендации
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
4090 MSI за 155тр в Ситилинке
4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
4070 Ti Gigabyte Gaming за 84 тр
3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Важно понимать, что никаким сюрпризом это решение для РФ не стало: Минобороны ещё в прошлом году сообщило о создании двух новых военных округов — Московского и Ленинградского, увеличении группировки войск на границе с Финляндией, а также о постепенном увеличении численности кадрового состава ВС РФ до полутора миллионов человек.

#россия #политика #нато #финляндия
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В США ожидают контрнаступления ВСУ в ближайшие недели
СМИ: Индия приняла на себя роль одного из лидеров процесса дедолларизации
Пригожин заявил, что генерал Суровикин принимал непосредственное участие в разработке бахмутской операции
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

США усиливают давление на Китай, стягивая военные корабли в Южно-Китайское море
6
Флотилия "летающих радаров" KJ-500 Китая стремительно растет: Почему США так раздражают эти самолеты
+
Реальный срок службы батарей электромобилей по данным Recurrent Auto больше чем ожидалось
2
7 лучших комбинаций процессора и материнской платы для игровых компьютеров весной 2023 года
7
Видеокарта vs монитор – почему выбор видеокарты зависит от разрешения дисплея и глубины кошелька
24
Как я поборол перегрев системы питания бюджетной материнской платы под процессоры AMD Ryzen
33
Запад разворачивает на границе с Россией тысячу самых опасных танков Североатлантического альянса
6
Гоночные итоги уик-энда 1-2 апреля
6
Об "иммерсивности" в видеоиграх
4
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-7200 XPG Lancer RGB (AX5U7200C3416G-DCLARBK) объемом 32 Гбайт
14

Сейчас обсуждают

Lex001
14:41
По мне, так это напоминает ползучее "убегание" с Тайваня. Точнее некоторая "диверсификация" производства оттуда. На всякий случай, "вдруг что".
Японские производители чипов в следующем году потратят на закупку оборудования $7 млрд
Роман Донских
14:38
Ну что тут сказать, нечего нового на Афоне не появилось! В основном старые технологии доведённые до ума не больше! Поэтому я наоборот перешёл с iphone на андроид и не жалею!
ТОП-9 причин, почему вам стоит перейти с Android на iPhone
Lex001
14:36
Так и это старье никто "за просто так" не передает, а продают в лизинг за бешеные деньги, в кредит. Вообще смешно, все старое говно сбагривают, весь лом, что уже пора было сдать на утилизацию)
США планируют вооружить Украину, изъятыми из бункеров времен холодной войны боеприпасами
Listoman
14:33
В 4к на полных ультрах с локом в 60фпс 4090 работает на 50-80%, дропая частоты в пределах 2000-2500мгц, то есть это 7950x3d не смог потянуть. Сам же порт почти идеален, никаких багов, подгрузов и фриз...
The Last of Us Part I оказалась технологическим провалом – 4К@60 fps не тянет даже GeForce RTX 4090
Андрей Филинский
14:28
Дебилу, который не в состоянии открыть и посмотреть глазами статистику производства электромобилей, бесполезно что-то объяснять.
В этом году BYD настроена догнать Tesla по количеству выпускаемых электромобилей
Тимур Вахитов
14:28
Ой блять, убей ебало свое, воин бутылочный
ЧВК "Вагнер" стали всё чаще использовать американское трофейное вооружение, захваченное у ВСУ
jugador
14:19
Так 4060 и не для высоких разрешений. Кстати, как там 256 битная шина 3070 в 4к, сильно помогает? ;) (сарказм)
Заверения Micron об отсутствии влияния китайского расследования на бизнес не помогли избежать дальнейшего снижения курса акций
peppery
14:15
Это ты вообще не понимаешь суть своего же бреда. Зачем знать результат неиспользуемого сценария? Ну например будет в 720p один быстрее другого на 20%, но в 1440p разрыв сократиться до 10%. Нет никаких...
Свежие тесты Ryzen 7 7800X3D — до 31 % быстрее Core i9-13900K, но в ряде игр не всё так гладко
_KVV
14:14
Да да, уговаривайте себя, что DDR4, Windows 10 и (нужное подставить), еще ого-го...
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-7200 XPG Lancer RGB (AX5U7200C3416G-DCLARBK) объемом 32 Гбайт
fkfik
14:10
Конечно лучше, особенно тем что он не оцинкован
В России состоялась презентация нового отечественного седана бизнес-класса «Москвич 6»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем