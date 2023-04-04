Поэтому надо делать всё возможное, чтобы иметь самостоятельность в ключевых отраслях.

На протяжении тридцати лет российское руководство либо всерьёз верило, либо откровенно надеялось на то, что с коллективным Западом можно сосуществовать в мире, согласии и во взаимовыгодном сотрудничестве. Расчёт, конечно, правильный, но в данной задаче не учитывалась одна переменная — отсутствие суверенитета у европейских стран, которые не просто делают то, что им прикажут по другую сторону Антлантического океана, но даже молчат в тряпочку, когда происходит союзническая атака на жизненно важную инфраструктуру. Как итог, принимая несуверенные и вредные в первую очередь для самих себя решения, европейские страны в прошлом году резко разорвали связи с Россией, уйдя с российского рынка, нарушив логистические цепочки и подорвав к себе доверие со стороны российского потребителя.

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Санкционное давление беспрецедентное, и оно сохранится надолго, в чём сегодня, выступая на заседании президиума Госсовета, выразил уверенность Владимир Путин. По словам главы государства, в связи с этим необходимо озаботиться не только активно сейчас осуществляемым замещением импортных товаров и технологий, но и заниматься средне- и долгосрочными преобразованиями, итогом которых станет достижение цели суверенного развития России.

По словам президента, Россия выстояла под санкционным давлением и стала активно замещать западную продукцию либо отечественными аналогами, либо аналогами, произведёнными в дружественных государствах.

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Что же касается времени, которое предстоит жить в условиях западных санкций, то здесь важно понимать формулировки. Обычно среднесрочная перспектива — это полугодия, а долгосрочная — годы. Загадывать дальше, учитывая, что в этот раз необдуманные санкции бумерангом врезали по экономике Европы, причём куда сильнее, чем по экономике России, невозможно.