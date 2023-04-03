Бесконечная эскалация конфликта на Украине, которого в принципе не должно было произойти, будь представители коллективного Запада готовыми к разговору с Россией на равных, приводит к тому, что уже невозможно прогнозировать развитие событий не то что на годы или месяцы, а даже на недели и дни. С каждой новой поставкой оружия Киеву маховик эскалации раскручивается, и в любой момент его может сорвать с вала, и тогда мало никому не покажется. Опасения на этот счёт высказали сегодня в ООН, а конкретно — Изуми Накамицу, высокий представитель ООН по вопросам разоружения.
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Как отметила госпожа Накамицу, повышение частоты упоминаний ядерного оружия в заявлениях политиков является «мрачным напоминанием» о том, насколько велики риски применения ядерного оружия, которые сегодня являются самыми высокими со времён Холодной войны. В ООН обеспокоены фактами возобновившейся ядерной гонки с модернизацией как носителей соответствующего оружия, так и непосредственно их боевых частей.
В свою очередь, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия никому не угрожает ядерным оружием, а утверждения об обратном — это часть пропаганды коллективного Запада. Постоянный представитель Китая при ООН Гэн Шуана призвал пять постоянных членов Совбеза ООН, которые по совместительству являются пятью главными ядерными державами, помнить о том, что в ядерной войне не может быть победителей.
Собирается ли ООН как международная организация хоть пальцем о палец ударить для того, чтобы конфликт на Украине не вышел за рамки непосредственно Украины и конвенционального оружия, вопрос риторический. Пока такого стремления в ООН не наблюдается.