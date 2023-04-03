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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В США ожидают контрнаступления ВСУ в ближайшие недели
Переводя на русский язык: приказывают начать его в ближайшие недели.
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Вопреки военной логике Украина вместе со спонсорами продолжает анонсировать своё весеннее контрнаступление. Строго говоря, с современными средствами разведки и наблюдения никакое наступление не может стать неожиданным, поэтому сотрясать воздух можно совершенно без последствий. И вот, сегодня постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит заявила, что в Вашингтоне ожидают начала украинского весеннего наступления в ближайшие недели.

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В настоящее время наступление сдерживается периодом весенней распутицы — по той же причине российские войска сейчас замедлили своё продвижение.

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Как бы то ни было, легкомысленно относиться к грядущему наступлению не стоит: слишком много надежд на него возлагают на Западе. Что на этот счёт думает Украина, впрочем, её спонсоров особо не волнует: не для того спонсируют.

#россия #сша #украина #боевые действия
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