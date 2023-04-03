Выглядит она, кстати, вполне конкурентно.

Премиальный бренд Voyah, который принадлежит китайскому автопроизводителю Dongfeng, намерен продавать в РФ «дальнобойную» версию кроссовера Free. Для справки, сам бренд был представлен совсем недавно — летом 2020-го. Первой машиной с новым «шильдиком» выступил кроссовер Free, который поступил в продажу на домашнем рынке в августе 2021-го. На российском рынке обычный Free объявился в декабре прошлого года.

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В РФ кроссовер Voyah Free до настоящего момента продавался в версиях EV и EVR. Теперь же взыскательная публика может обратить внимание на Voyah Free EVR Long Range. Представители автопроизводителя в России заявили, что дилеры уже начали принимать на «дальнобойную» версию кроссовера. Рекомендованная розничная цена — 7,79 млн рублей. Если же говорить о других вариантах исполнения, то EVR в РФ доступна по цене 7,29 млн рублей, а полностью электрическая версия продаётся почти за 8 млн рублей.

Гибридный кроссовер Voyah Free EVR Long Range оснащается 1,5-литровой «турбочетвёркой» мощностью 108 л.с., максимальный крутящий момент которой 192 Нм. Двигатель по своей сути является генератором для подзарядки тяговой батареи, ему вполне можно «скармливать 92-й бензин. А вот уже за движение отвечает пара электромоторов совокупной мощностью 489 л.с. и аж 720 Нм крутящего момента. Самая доступная в России версия Voyah Free EVR оснащена электродвигателями суммарной мощностью 693 л.с. и 1040 Нм крутящего момента.

Новая версия кроссовера получила более ёмкий литий-ионный тяговый аккумулятор на 39кВт*ч. При езде исключительно на электротяге он может протянуть до 171 км по циклу WLTP. При полностью заправленном топливном баке максимальный пробег EVR Long Range составляет 800 км (у более дешёвой EVR — 674 км).

Все Voyah Free построены на базе модульной платформы ESSA (Electric Smart Secure Architecture) с батареей в полу и пневмоподвеской на все четыре колеса. Длина нового кроссовера составляет 4905 мм, ширина — 1950 мм, высота — 1645 мм, расстояние между осями — 2690 мм.

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Voyah Free EVR Long Range в снаряжённой массе (2290 кг) разгоняется до скорости 100 км/ч за 4,8 секунды, максимальная скорость ограничена электроникой на 200 км/ч. Если автомобили с гибридной силовой установкой вас не особо интересуют, то можно обратить внимание на полностью электрическую Voyah Free EV, которая тоже представлена в России. На одной зарядке она может проехать 500 км по циклу WLTP, совокупная отдача равняется 488 л.с. при 750 Нм крутящего момента.