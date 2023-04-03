Штурм города Бахмут (Артёмовск) уже находится на финальных этапах: ВСУ удерживают западную часть населённого пункта, тогда как штурмовые подразделения ЧВК «Вагнер» вчера поздним вечером заняли здание городской администрации, тем самым «юридически» взяв Бахмут под контроль. На фоне данных известий журналисты поинтересовались у основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, кто принимал решение о штурме Бахмута.
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По словам Пригожина, решение о проведении так называемой «Бахмутской мясорубки» принималось командирами ЧВК «Вагнер», при этом непосредственное участие в разработке данной операции принимал генерал армии Сергей Суровикин — в период своего командования группировкой (войск в зоне СВО — прим. ред.).
Если кто-то считает, что это камень в огород Суровикина, то необходимо вспомнить, что при своём первом появлении в СМИ в должности командующего группировкой войск в зоне СВО Суровикин сразу сказал, что боевые действия будут вестись в формате «перемалывания противника», что позволяет наносить максимальный ущерб оппоненту при минимальном ущербе себе. Именно этим ВС РФ и ЧВК «Вагнер» и занимаются по сей день. Да, долго, но если смотреть на конфликт шире, и понять, что Украина в нём лишь инструмент, а не цель, то многое встанет на свои места.