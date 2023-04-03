Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Пригожин заявил, что генерал Суровикин принимал непосредственное участие в разработке бахмутской операции
Когда трудно понять, комплимент это или камень в огород.
рекомендации
Крутая 4070 Ti Gigabyte Aorus дешево - надо брать
3070 за 50 тр в Ситилинке
4070 Ti - цены пошли вниз вопреки курсу
4090 MSI Gaming задешево - смотри
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Штурм города Бахмут (Артёмовск) уже находится на финальных этапах: ВСУ удерживают западную часть населённого пункта, тогда как штурмовые подразделения ЧВК «Вагнер» вчера поздним вечером заняли здание городской администрации, тем самым «юридически» взяв Бахмут под контроль. На фоне данных известий журналисты поинтересовались у основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, кто принимал решение о штурме Бахмута.

реклама

По словам Пригожина, решение о проведении так называемой «Бахмутской мясорубки» принималось командирами ЧВК «Вагнер», при этом непосредственное участие в разработке данной операции принимал генерал армии Сергей Суровикин — в период своего командования группировкой (войск в зоне СВО — прим. ред.).

рекомендации
4090 MSI за 150 тр в Регарде
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Если кто-то считает, что это камень в огород Суровикина, то необходимо вспомнить, что при своём первом появлении в СМИ в должности командующего группировкой войск в зоне СВО Суровикин сразу сказал, что боевые действия будут вестись в формате «перемалывания противника», что позволяет наносить максимальный ущерб оппоненту при минимальном ущербе себе. Именно этим ВС РФ и ЧВК «Вагнер» и занимаются по сей день. Да, долго, но если смотреть на конфликт шире, и понять, что Украина в нём лишь инструмент, а не цель, то многое встанет на свои места.

#россия #украина #боевые действия #чвк "вагнер"
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Генсек НАТО прокомментировал возможность вступления Украины в НАТО
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Т-90М против Leopard 2 и Challenger2 – на что способен танк РФ, и почему у немецкой кошки нет шансов
46
ТОП-9 причин, почему вам стоит перейти с Android на iPhone
78
Edifier R1380T (R1380DB) - лучшая 2.0 акустика за свои деньги для небольшой комнаты
73
Флотилия "летающих радаров" KJ-500 Китая стремительно растет: Почему США так раздражают эти самолеты
+
Последний Суперкулер - король может быть только один
42
Вспоминаем, как Microsoft шутила на первое апреля и разбираемся почему компания перестала это делать
2
Видеокарта vs монитор – почему выбор видеокарты зависит от разрешения дисплея и глубины кошелька
12
Провал гиперзвуковой программы ВВС США демонстрирует явную слабость
6
Как я поборол перегрев системы питания бюджетной материнской платы под процессоры AMD Ryzen
19
Реальный срок службы батарей электромобилей по данным Recurrent Auto больше чем ожидалось
1

Сейчас обсуждают

Иван Горинич
16:59
Завтра 74 г НАТО и от лица Финляндии, Натовамвхату, за полтора часа из Питера до НАТО, это вам идиоты далеко не Бахмут
Генсек НАТО подтвердил завтрашнее вступление Финляндии в Альянс
Андрей Бердник
16:58
Будет очень смешно. Если через 300 лет всётаки решат отправить робота подобрать этот код. т.к. человек не до берётся не как до луны)
На Луну отправят $1,7 млн в биткоинах - их получит тот, кто первым доберется до спутника Земли
Иван Горинич
16:56
Дык за год без всяких попыток нужно трижды дойти до Ла-Манша и обратно, что мешало брать и окружать, но находясь в обороне потери на порядок меньше чем в наступлении.
Генсек НАТО подтвердил завтрашнее вступление Финляндии в Альянс
Александр Олейников
16:56
Да тут диванные аналитики статьи клепают
Биткоин вошел в восходящий тренд, но вскоре упадёт из-за действий правительства США
MaccMaxSam
16:56
У вас шапочка из фольги всегда с собой?
В российском магазине RuStore появились иностранные приложения
klon45
16:51
Она с двиг 1.6 (106 л.с) не ехала толком , а с этим 90 л.с ,как будет ехать))
Lada Vesta NG с 90-сильным мотором и 5-ступенчатой «механикой» появится у дилеров уже в текущем месяце
Рики Тиkи
16:50
почему подобных животных с Украины банят а наших нет?
В результате теракта погиб Военкор Максим Фомин
Иван Горинич
16:50
По ходу Финляндии накакать на добрососедские отношения с Россией или как вовремя сделать правильные выводы. 23 апреля 2004 в Крыму в Ялте, Ливадия, Путин и Кучма от имени своих стран обменялись грамот...
Генсек НАТО подтвердил завтрашнее вступление Финляндии в Альянс
Siberian Mouse
16:49
Да ты тупой просто. Сам ничего не можешь ручками сделать. Погуглить две минуты, потом в терминале попечатать маленько, потом опять погуглить, потом... А потом груб и винда. Да ты реально тупой.
На первое апреля: Почему Windows никогда не была, и не будет лучше дистрибутивов Linux
Chаto-bооt
16:47
Отсюда следует простой вывод: ни России, ни Западу т.н. украинцы не нужны. И это хорошо.
Путин: Запад решил воевать с Россией до последнего украинца
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем