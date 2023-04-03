Бахмутская (Артёмовская) наступательная операция, продолжавшаяся много месяцев, а по факту уже почти год, приближается к своему логическому финалу. Около часа назад из центра города на связь вышел основатель выполняющей основные штурмовые действия в районе Бахмута ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и сообщил, что российский флаг и флаг ЧВК «Вагнер» водружены на здании городской администрации.
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Юридически, по словам Пригожина, это уже означает взятие города. О полном фактическом же установлении контроля над Бахмутом говорить пока рано: украинское командование продолжает всеми силами удерживать населённый пункт, и сейчас ВСУ обороняются в его западной части.
Данный важный рубеж в деле взятия Бахмута бойцы ЧВК «Вагнер» посвятили погибшему сегодня в результате террористического акта в Санкт-Петербурге военному корреспонденту Владлену Татарскому (настоящее имя — Максим Фомин).
Что касается Бахмута как такового, то город и его окрестности являются одним из основных оборонительных рубежей ВСУ на донецком направлении. Именно по этой причине, как считают военные эксперты, украинское руководство так отчаянно держится за этот, по мнению западных спонсоров Украины, «символ».