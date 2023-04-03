Потому что руководства стран ОПЕК+ в своё время, в отличие от европейцев, не прогуливали пары по макроэкономике.

Банковский кризис в США и Европе, процесс деиндустриализации в Европе, общий экономический спад в мире, а также безумное желание вести санкционную войну с одним из основных поставщиков энергоресурсов — всё это привело к тому, что нефтяной рынок откровенно «трясёт». Чтобы хотя бы снизить амплитуду этой «тряски», не говоря уже о её прекращении, члены расширенного нефтяного картеля ОПЕК+ сегодня в рамках заседания мониторингового комитета приняли коллективное решение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,66 млн баррелей.

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Из этого объёма 500 тысяч баррелей приходятся на Саудовскую Аравию, ещё 500 тысяч баррелей на Россию. Остальное сокращение делят между собой Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир, Оман и Габон. Решение вступит в силу в мае и продлится до конца 2023 года. Отметим, что это именно дополнительное сокращение вдобавок к уже озвученному осенью прошлого года решению о сокращении добычи на 2 миллиона баррелей в сутки. Итого суммарно сокращение составило 3,66 млн баррелей в сутки до конца 2023 года.

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О том, что Саудовская Аравия и Россия снизят добычу, стало известно ещё вчера. Сегодня же ОПЕК+ выступил с коллективным заявлением.