Но официально продажи стартуют только в мае.

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» намерен нарастить темп выпуска автомобилей Lada Vesta NG. На этой неделе компания планирует собирать 180 машин в различных типах кузова (седан, универсал, универсал кросс) ежедневно в одну дневную смену. А во второй половине апреля по плану с конвейера должно будет сходить уже более 200 автомобилей в день.

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Что до сроков появления Lada Vesta NG в автосалонах, то производитель призвал будущих покупателей ориентироваться на май. Любопытно, что седаны и универсалы Vesta NG появятся у дилеров уже в середине текущего месяца — об этом изданию «Автостат» сообщил директор по развитию ГК «Прагматика» Александр Шапринский. Цены и комплектации новинки объявят позже — ближе к старту официальных продаж. Зато дилерам разрешат демонстрировать первые поступившие образцы Vesta NG уже в самом ближайшем времени.

Напомним, производство Vesta NG стартовало в марте, но пока «АвтоВАЗ» испытывает трудности с наращиванием объёмов из-за нехватки комплектующих. Именно поэтому, кстати, старт корпоративных продаж пришлось перенести с июля на май.

Обновлённая «Веста» уже в базовой комплектации будет оснащаться двумя фронтальными подушками безопасности и системой АБС. На автомобиль также собираются устанавливать светодиодную оптику (фары, противотуманные огни, задние фонари), обогрев ветрового стекла, зеркал и передних сидений, кондиционер, парктроник, мультимедийная система с 7-дюймовым сенсорным экраном и управлением на руле, 17-дюймовые легкосплавные диски колес и др.

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На первоначальных этапах обновлённая Lada Vesta NG будет оснащаться только 8-клапанным двигателем объёмом 1,6 л и мощностью 90 л.с., который также устанавливается на LADA Granta. Предварительно установлено, что в мае Vesta «нового поколения» получит 16-клапанный мотор с мощностью 106 л.с. Оба мотора работают в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Lada Vesta NG станет оснащаться автоматической коробкой передач не раньше следующего года — более точной даты пока нет.