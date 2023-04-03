В частности, страна будет предлагать торговать в рупиях со странами, столкнувшимися с дефицитом долларов.

Доллар США можно смело назвать кощеевой иглой, сломав которую, и сам злой колдун также утратит своё влияние в этом мире. В авангарде многократно ускорившегося после необдуманных действий Запада в прошлом году процесса дедолларизации сейчас находятся Россия и Китай, и вот, как сообщает иранское издание Press TV, активно данному процессу способствует и Индия. Как пишут журналисты, Индия активно предлагает странам, столкнувшимся с дефицитом долларов, в качестве альтернативы торговать в индийских рупиях.

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Согласно новой инициативе Резервного банка Индии, страна будет наращивать долю рупии в мировой торговле с приданием данной валюте международного статуса. В частности, уже сейчас Индия торгует в рупиях с Россией, Ираном, Маврикием и Шри-Ланкой. В планах расширение на Малайзию и Бангладеш.

Сейчас государства-члены группы БРИКС активно прорабатывают создание новой резервной валюты, которая будет создана на основе экономических потенциалов всех входящих в состав данного экономического объединения стран. Учитывая, что в перспективе членов БРИКС станет больше — ходят разговоры о присоединении к данной группе Саудовской Аравии, Ирана, Аргентины и даже Турции — то суммарный экономический потенциал данного объединения кратно превзойдёт потенциал ЕС.

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Во всей этой истории важно понимать, что в её развитии виноват исключительно сам коллективный Запад во главе с США, которые отказываются понимать, что политика санкций и конфронтаций по надуманным поводам не просто бесперспективна, а контрпродуктивна. В любом случае, многополярность и примерно равные статусы валют разных стран — это естественное состояние глобальной политики и экономики, в котором мир существовал совсем недавно: всего-то до середины XX века.