Джордани Иованович из Подгорья продолжает удерживать первое место по популярности.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Четвёртая часть похождений бесстрашного белоруса «Джона Уика» продолжает удерживать безоговорочное лидерство в российском прокате. В конце прошлой недели стало ясно, что сборы боевика превысили 560 млн рублей.

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Так, за вторые выходные (то есть, «уикенд» — оцените случайный каламбур) картина собрала 164 миллиона рублей, обойдя по показателям другие фильмы в прокате в российском кинотеатре. По всему миру «Джон Уик 4» собрал уже 245 миллионов долларов.

Второе место в прокате продолжает удерживать художественный фильм «На солнце, вдоль рядов кукурузы» об успешной аварийной посадке пассажирского самолёта под Жуковским. Картина основана на реальных событиях, которые произошли 15 августа 2019 года. У фильма Сарика Андреасяна сборы перевалили за 370 миллионов рублей. Третье место сейчас удерживает мультфильм «Коты Эрмитажа», который собрал в прокате чуть более 202 миллионов рублей.

Напомним, чуть ранее авторы «Джона Уика» заявили о своём желании «отдохнуть» от франшизы после выхода четвёртой части. Вопрос о судьбе пятой части пока остаётся под вопросом.

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Развитие киновселенной «Джон Уик» пока будет продолжаться и без прямого участия Киану Ривза на права главного протагониста. Например, в будущем году выйдет спи-офф «Балерина» с Аной де Армас в главной роли. Нашему бесстрашному белорусу Джордани Иовановичу там выделят немного экранного времени.