Целая череда неприятных для западных любителей дешёвых энергоресурсов новостей сегодня поступила из нефтедобывающих государств. Сначала о дополнительном снижении добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки и 78 тысяч баррелей в сутки до конца года сообщили Саудовская Аравия и Казахстан соответственно, затем решение о продлении сокращения добычи на полмиллиона баррелей в сутки до конца года приняла Россия. Об этом сегодня сообщил вице-премьер Александр Новак.
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По словам Новака, добровольное сокращение добычи на 500 тысяч баррелей в сутки от среднего уровня добычи февраля является превентивным действием, связанным с нестабильностью мирового рынка нефти из-за банковского кризиса в США и Европе, а также в целом глобальной экономической неопределённости, поджигаемой недальновидными решениями Запада в энергетической политике.
Необходимо помнить, что стоимость нефти, при которой её добыча хотя бы окупается, с каждым годом постоянно растёт. Связано это с растущим потреблением чёрного золота, более дорогостоящими технологиями её добычи из всё более глубоких месторождений (вследствие истощения имеющихся), а также в целом из-за постоянной инфляции. Поэтому нефтедобывающие страны и снижают добровольно добычу, чтобы вызвать искусственный дефицит нефтепродуктов и, по базовому экономическому закону спроса и предложения, восстановить цены до приемлемых для себя.