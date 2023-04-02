В целях поддержки стабильности нефтяного рынка.

Как известно, неразумные действия стран коллективного Запада в деле введения потолка цен на нефть второго в мире по объёмам её экспорта государства — России — привели к тому, что другие нефтедобывающие страны начали ощущать угрозу своему благосостоянию. Поскольку в остальном мире ещё помнят про закон спроса и предложения, то чтобы восстановить цены на нефть до приемлемых Саудовская Аравия в прошлом году в рамках ОПЕК+ объявила о сокращении добычи чёрного золота на полмиллиона баррелей в сутки. Сегодня же стало известно, что вдобавок к предыдущему сокращению Эр-Рияд дополнительно сократит добычу ещё на полмиллиона баррелей, сохранив это сокращение до конца текущего года.

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По словам представителей Саудовской Аравии, это делается в целях поддержания стабильности нефтяного рынка. К решению о сокращении добычи нефти также присоединился Казахстан, который снизит добычу на 78 тысяч баррелей в сутки с мая и до конца 2023 года.

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Важно понимать, что сейчас в мире формируется многополярный мир, и даже бывшие союзники США, такие, как Саудовская Аравия, прекрасно видят перспективу и метят на роль регионального суверенного игрока на Ближнем Востоке. Не видят перспективы пока разве что в странах Европы, но и это, хотелось бы верить, ненадолго.