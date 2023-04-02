Такая сейчас Евродипломатия: шутки, прибаутки, оторванность от реальности.

Переход председательства в Совете Безопасности ООН к России, выпавший на первое апреля, породил массу оригинальнейших шуток, от которых многие изобразили, что надорвали себе животики. Не остался в стороне и глава Евродипломатии Жозеп Боррель, который вместо того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями — осуществлять дипломатию и искать пути деэскалации конфликтов —, решил повторить «шутку» о том, что переход председательства России в СБ ООН подходит «Дню Дурака», которым в западных странах называют 1 апреля.

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Свой комментарий Боррель подкрепил мнением о том, что будучи постоянным членом Совета Безопасности ООН Россия якобы беспрерывно нарушает саму суть правовой базы ООН. Евросоюз, добавил Боррель, будет противостоять любым злоупотреблениям со стороны российского председательства в СБ ООН. Какой реальный вес Евросоюз как надгосударственное образование имеет в данном международном органе, Боррель добавить забыл. В свою очередь, Дмитрий Медведев назвал Борреля «специалистом» по «Дню Дурака». Вот такие сейчас высокие отношения между ЕС и РФ.

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Необходимо понимать, что председательство в СБ ООН — это сугубо функциональная роль. Председательствующая страна не обладает никакими исключительными правами и возможностями, которые могут повлиять на итоги голосований по тем или иным резолюциям. В связи с этим следует давать себе отчёт в том, что заявления представителей западных стран носят исключительно политический характер.