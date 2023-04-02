А СНБО в «Палату №6» переименовать не хочет?

Одержимость представителей украинских властей различными «перемогами» и «деоккупацией» при полном отсутствии связи с реальностью продолжает порождать интересные заявления. Так, сегодня секретарь Совета национальной безопасности и оборон (СНБО) Украины Алексей Данилов объявил о создании многоэтапного «плана» по «деоккупации» Крыма.

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«План» подразумевает не столько «деоккупацию», сколько наказание лиц, сотрудничавших с Россией. В частности, Данилов намеревается создать механизм так называемых люстраций, привлекать поддержавших отход полуострова к России жителей, признать недействительными все совершённые после 2014 года сделки купли-продажи на полуострове, уничтожить «мешающий судоходству» Крымский мост, создать базу данных российских «военных преступлений», освободить тех, кто попали в Крыму под решения российских судов.

Вишенкой на торте всего этого плода воспалённого сознания является план по переименованию Севастополя сначала в «Объект №6», затем в условный «Ахтиар». Также Данилов мечтает об установке на месте памятника затопленным кораблям «памятника» с матерными словами в адрес военного корабля, ставшими визитной карточкой Украины в первый день специальной военной операции.

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Во всём этом плане отсутствует главный пункт: украинские власти, считающие себя защитниками демократии на европейском континенте, даже не думают поинтересоваться, хотят ли жители Крыма «деоккупации». Кроме того, совершенно непонятно, как Украина, которая 23 года практически ни копейки не вкладывала в развитие Крыма, собирается завоёвывать обратно умы и сердца жителей полуострова. Вообще, подобные выпады представителей киевской власти лишь консолидируют российское общественное мнение касательно правильности проводимого сейчас Россией курса. Понимают ли это в высоких киевских кабинетах, вопрос хороший, поскольку подобную «деятельность» можно смело классифицировать как работу на пользу противнику, со всеми вытекающими из этого последствиями.