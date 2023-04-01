Главное, чтобы Россия опять не клюнула на уловку.

Далеко не все представители немецкого политического класса разделяют мнение канцлера ФРГ Олафа Шольца о необходимости поддержки Украины «столько, сколько потребуется». Многие ещё осознают неизбежность грядущего, и что всё, что делает коллективный Запад — это лишь отсрочивает этот момент. В частности, стало известно о том, что группа членов Социал-демократической партии Германии обратилась к Шольцу с просьбой стать посредником при мирном урегулировании украинского конфликта.

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Как отметил один из авторов инициативы, историк Петер Брандт, существует реальная угроза выхода данного конфликта за рамки Украины, что может привести к катастрофическим последствиям для Европы. По мнению Брандта, сейчас необходимо сделать всё возможное для прекращения огня и начала переговоров. Чтобы этого добиться, авторы обращения предлагают также подключить к процессу Францию и страны Азии и глобального Юга, например, Китай, Бразилию, Индонезию и Индию, с которыми у России дружеские отношения.

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В качестве первого шага данная инициатива звучит неплохо. Проблем же в ней сразу несколько. Во-первых, страны Запада, будучи главными спонсорами Киева как противостоящей России стороны, по определению не могут быть миротворцами в данном конфликте. Во-вторых, к чему привели предыдущие договоры с Западом (Минские соглашения), все прекрасно знают. В-третьих, на меньшее, чем план минимум, коим является нейтрализация Украины, её полное разоружение и признание новых территориальных реалий, российское руководство явно не пойдёт — слишком высокая цена уже заплачена.