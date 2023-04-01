Быть может, руководство НАТО и заявляет, что страны Запада не могут производить боеприпасы со скоростью, необходимой хотя бы для покрытия текущих потребностей Украины, не говоря уже о том, чтобы сравняться с Россией, но запасы вкупе с большим желанием нанести России максимальный ущерб ещё есть. И вот, как сообщает Reuters, уже в ближайшие дни США объявят о выделении Украине очередного пакета военной помощи — на сумму в $2,6 миллиарда.
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Согласно имеющимся у Reuters сведениям, помимо стандартного перечня поставок, в который входят боеприпасы для переданных Украине западных систем вооружений, конкретно в этот пакет «помощи» войдут мостоукладчики и машины для эвакуации подбитой техники.
Сегодня, к слову, в Запорожской области прозвучали заявления о том, что ВСУ намереваются достаточно большими силами форсировать Днепр. Кроме того, учитывая, что мостоукладчики — это инженерные системы, предназначенные для нападения, логично предположить, что коллективный Запад продолжает снаряжать Украину к её запланированному весеннему контрнаступлению.