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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ФСВТС России назвала передачу словацких МиГ-29 Украине грубым нарушением договора с Россией
Кто-то ещё не понял, что несамостоятельные страны не исполняют договоров?
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Во времена, когда в России ещё верили в то, что с Европой в её нынешнем виде при полном отсутствии суверенитета возможны если не дружеские, то хотя бы добрососедские отношения, со Словакией был заключён договор о поставке истребителей МиГ-29. С тех пор много воды утекло: коллективный Запад занял откровенно антироссийскую позицию и позволяет себе передавать российское вооружение противостоящей России стороне в нарушение заключённых ранее договоров.

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В частности, сегодня Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) заявила, что передача Словакией Украине истребителей МиГ-29 является грубым нарушением взятых Словакией на себя международных обязательств по реэкспорту вооружения российского производства, изложенных в Соглашении между правительством РФ и правительством Словакии о военно-техническом сотрудничестве, заключённом 29 апреля 1997 года.

Из договора следует, что передача третьим странам оружия, полученного в результате военно-технического сотрудничества, не допускается без письменного согласия второй стороны. Иными словами, Словакия обязана была спросить у России разрешения на передачу истребителей Украине. Поскольку все понимают, что подобное развитие событий само по себе абсурдно, то в словацком правительстве пошли на нарушение договора.

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На данном этапе хотелось бы верить, что российские власти ведут список неблагонадёжных государств, продавать оружие которым впредь больше не стоит. В целом разумной идеей выглядит внедрение в экспортируемую технику механизмов, которые бы по сигналу из Москвы удалённо её «окирпичивали» в случае применения этой техники в той или иной форме против России.

#россия #украина #политика #боевые действия #истребители #миг-29 #словакия
3
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хахахер
22:08
нет такой страны как украина.Есть террористическое образование,которое будет уничтожено
ФСВТС России назвала передачу словацких МиГ-29 Украине грубым нарушением договора с Россией
Михаил Дадеко
22:07
Ну слава богу,ведь можем когда хочем!😊😊😊😊😊😊
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22:06
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ФСВТС России назвала передачу словацких МиГ-29 Украине грубым нарушением договора с Россией
хахахер
22:01
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ФСВТС России назвала передачу словацких МиГ-29 Украине грубым нарушением договора с Россией
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