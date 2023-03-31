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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В офисе Зеленского отвергли предложение Лукашенко о перемирии
Повторив за Западом тезис о том, что это лишь зафиксирует «территориальные завоевания» России.
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Сегодня в своём послании парламенту президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что закончить конфликт на Украине можно только переговорами без предварительных условий, и что необходимо объявить перемирие с последующим диалогом двух сторон. В Киеве это предложение Лукашенко весьма быстро отвергли, о чём заявил с удовольствием участвовавший в переговорной группе с Россией в начале СВО советник офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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Как повторил Подоляк за своими спонсорами с Запада, объявление перемирия будет означать признание территориальных уступок и права России оставаться на «оккупированных территориях», что, по мнению Подоляка, «совершенно недопустимо».

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Во всей этой истории необходимо понимать, что простое перемирие России невыгодно, поскольку оно не решает ни одной из поставленных перед специальной военной операцией задач. Перемирие должно быть на российских условиях, которые Украине выдвигались уже неоднократно. Но, как мы уже неоднократно отмечали, и как всем уже прекрасно понятно, мира на Украине не хотят. Там, начиная от в целом общества и заканчивая политическим руководством, хотят «победы», невзирая на элементарную логику, экономические возможности и реальное положение дел «на земле».

#россия #украина #политика #боевые действия #беларусь #белоруссия
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