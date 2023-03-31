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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Лукашенко назвал глупостью заявления о возможности победы Украины в конфликте с Россией
Это невозможно.
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На сегодняшний день как в политическом руководстве Украины, так и на бытовом уровне в стране отсутствует запрос на мир, а существует только запрос на некую абстрактную «победу». Что считать победой, насколько она достижима и какую цену помимо уже заплаченной надо будет стране заплатить за её гипотетическое достижение, всё это вопросы, которыми в политическом руководстве Украины предпочитают не задаваться, потому что на эти вопросы можно дать только неприятные для себя ответы. А чтобы эти ответы не пришлось давать украинским властям, сегодня их озвучил президент Беларуси Александр Лукашенко в рамках своего послания к народу и парламенту.

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Как отметил Лукашенко, расчёт на победу в украинском обществе — это глупость, поскольку победить ядерную державу невозможно, и как только в российском руководстве посчитают, что сложившаяся ситуация угрожает существованию государства, будет применено «самое страшное оружие».

Дополнительно Лукашенко заявил, что есть только один путь решения нынешнего конфликта — переговоры без предварительных условий и без посредников из какой бы то ни было части света.

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Хотя президент Беларуси любит преувеличивать (в частности, Россия неоднократно заявляла, что не станет применять ядерное оружие на Украине), но реальность такова, что военная математика явно не на стороне Украины: ни в плане промышленного потенциала даже с учётом безмерной помощи коллективного Запада, ни в плане человеческого ресурса и количества вооружений, ни в плане устойчивости экономики, которая только в прошлом году, и то — по подсчётам МВФ — рухнула примерно на треть. И чем раньше это осознают хотя бы в украинском обществе, тем лучше.

#россия #украина #политика #экономика #боевые действия #беларусь #белоруссия
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