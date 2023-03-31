На сегодняшний день как в политическом руководстве Украины, так и на бытовом уровне в стране отсутствует запрос на мир, а существует только запрос на некую абстрактную «победу». Что считать победой, насколько она достижима и какую цену помимо уже заплаченной надо будет стране заплатить за её гипотетическое достижение, всё это вопросы, которыми в политическом руководстве Украины предпочитают не задаваться, потому что на эти вопросы можно дать только неприятные для себя ответы. А чтобы эти ответы не пришлось давать украинским властям, сегодня их озвучил президент Беларуси Александр Лукашенко в рамках своего послания к народу и парламенту.
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Как отметил Лукашенко, расчёт на победу в украинском обществе — это глупость, поскольку победить ядерную державу невозможно, и как только в российском руководстве посчитают, что сложившаяся ситуация угрожает существованию государства, будет применено «самое страшное оружие».
Дополнительно Лукашенко заявил, что есть только один путь решения нынешнего конфликта — переговоры без предварительных условий и без посредников из какой бы то ни было части света.
Хотя президент Беларуси любит преувеличивать (в частности, Россия неоднократно заявляла, что не станет применять ядерное оружие на Украине), но реальность такова, что военная математика явно не на стороне Украины: ни в плане промышленного потенциала даже с учётом безмерной помощи коллективного Запада, ни в плане человеческого ресурса и количества вооружений, ни в плане устойчивости экономики, которая только в прошлом году, и то — по подсчётам МВФ — рухнула примерно на треть. И чем раньше это осознают хотя бы в украинском обществе, тем лучше.