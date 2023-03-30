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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Пентагоне сообщили о завершении ускоренного курса обучения украинских военных управлению ЗРК Patriot
Что обычно происходит, если поспешить?..
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Не секрет, что американские спонсоры Украины приняли решение предоставить стране зенитные ракетные комплексы Patriot, которые будут выделены на воздушную защиту наиболее важных объектов. Поскольку система крупная, состоящая из нескольких подсистем, для её обслуживания требуется порядка 65 человек личного состава. И вот, сегодня в Пентагоне сообщили о завершении ускоренного (трёхмесячного) курса обучения управлению украинских военнослужащих данными системами. Экипаж уже отправился в Европу.

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Решение о поставке на Украину систем Patriot было принято американским политическим руководством в конце прошлого года в ответ на стремительное истощение оставшихся ещё советских запасов систем ПВО.

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Стоит отметить, что это далеко не первый новый тип противовоздушных вооружений, предоставленных Украине коллективным Западом. Ранее спонсоры Киева снабдили ВСУ огромным количеством ПЗРК Stinger, затем в ход пошли системы NASAMS, IRIS-T, и вот, теперь очередь дошла и до Patriot. США таким образом испытывают свои системы против вооружённых сил реального противника с высококлассным вооружением, накапливая тем самым бесценный опыт, который может лечь в основу дальнейших модернизаций тех же «Пэтриотов».

#сша #украина #боевые действия #оружие #patriot #пво
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Сейчас обсуждают

Zerus Zerus
23:19
Так тут с тобою в одной стране живу. Ты лучше китайские карты посмотри новые и новости про их армию. А ещё слышал слушок про китайскую технику, которая стоит и ждёт своего часа в нашей стране. Вот дум...
Западная военная техника не смогла доехать до фронта, поражённая русской ракетой прямо в ангаре
FelsheR-BAN100704
23:14
Попадание твоим языком в омериканское очко защитано!
Западная военная техника не смогла доехать до фронта, поражённая русской ракетой прямо в ангаре
Антипутин
23:13
Надо старые карты откапывать
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FelsheR-BAN100704
23:12
не доживёшь ты бандереныш до своей пирушки)) Ты контурные карты по географии России на будущий учебный год посмотри!
Западная военная техника не смогла доехать до фронта, поражённая русской ракетой прямо в ангаре
WOLF PACIFIER
23:05
Ох не спроста она hryvnia по-заморски пишется.
Стремительный переход на расчет в юанях может говорить о скором окончании СВО
Sergej V
23:05
приплюсовал разработку ф35 , он ведь не зря его указал в статье?
Вашингтон ставит крест на разработке гиперзвуковой ракеты компании Lockheed Martin
antej90
23:05
Если этот уран не в виде пыли, то распространение его по большой площади не будет. Фонить будет небольшая местность диаметром несколько 10-20 метров, где упадет снаряд
Использование на Украине боеприпасов с ураном заразит местность на многие столетия
REY_B_
23:05
Нет. Они стратегически ещё не взлетали.
Словацкие истребители МиГ-29, переданные Украине, уже замечены в Харьковской области
REY_B_
23:02
А зачем? Помниться один учёный, в самой проблемной по дизентерии и прочему области Африки, на свои деньги построил вышку, собирающую чистую воду из воздуха. И чем это закончилось? - Её растащили на ве...
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