Что обычно происходит, если поспешить?..

Не секрет, что американские спонсоры Украины приняли решение предоставить стране зенитные ракетные комплексы Patriot, которые будут выделены на воздушную защиту наиболее важных объектов. Поскольку система крупная, состоящая из нескольких подсистем, для её обслуживания требуется порядка 65 человек личного состава. И вот, сегодня в Пентагоне сообщили о завершении ускоренного (трёхмесячного) курса обучения управлению украинских военнослужащих данными системами. Экипаж уже отправился в Европу.

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Решение о поставке на Украину систем Patriot было принято американским политическим руководством в конце прошлого года в ответ на стремительное истощение оставшихся ещё советских запасов систем ПВО.

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Стоит отметить, что это далеко не первый новый тип противовоздушных вооружений, предоставленных Украине коллективным Западом. Ранее спонсоры Киева снабдили ВСУ огромным количеством ПЗРК Stinger, затем в ход пошли системы NASAMS, IRIS-T, и вот, теперь очередь дошла и до Patriot. США таким образом испытывают свои системы против вооружённых сил реального противника с высококлассным вооружением, накапливая тем самым бесценный опыт, который может лечь в основу дальнейших модернизаций тех же «Пэтриотов».