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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Госдепе США отреагировали на арест в России американского журналиста по подозрению в шпионаже
Ничего нового не сказали.
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Сегодня ФСБ России сообщила о задержании в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже американского корреспондента московского бюро издания The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича. Как сообщает силовое ведомство, Гершкович в интересах США осуществлял сбор секретных сведений о работе одного из предприятий российского оборонно-промышленного комплекса, и был задержан в Екатеринбурге при попытке их получения.

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Как и следовало ожидать, в Госдепе США, когда проснулись, сразу же отреагировали на новость из России. Как отметил глава американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен, в США «глубоко обеспокоены» задержанием в России американского журналиста. При этом Блинкен добавил, что все граждане США, находящиеся в России, должны «немедленно покинуть» страну.

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Следствию ещё предстоит разобраться, что Гершкович делал в Екатеринбурге, ведь все прекрасно понимают, что по своей собственной инициативе журналист так далеко от московского офиса бы не поехал.

#россия #сша
2
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DonCarleone
20:13
Не по подозрению, а взяли с поличным...тут уже не отвертишься, на 20 лет сядет.
В Госдепе США отреагировали на арест в России американского журналиста по подозрению в шпионаже
Bisaimon
20:08
в Районе 73к рублей?
Начальная рекомендованная цена GeForce RTX 4070 может составлять 599 долларов США
KremlinGremlin
20:07
Точьно, прощай руболь, ты всё равно был пустым местом... Да здравствуете юань! каждому россиянену взамен бумажек - юани! Роиссия всё равно провинция Китая)
Стремительный переход на расчет в юанях может говорить о скором окончании СВО
LifeX
20:05
LGA1700 с DDR5. Сейчас стоит 12400, т.к. что-то лучше пока не требуется, потом сменю на 13700К или рефреш раптор лейка, если разрешат ставить в Z690.
Core 2 Quad Q8300 или первый "тик" комом
хахахер
20:02
взяли пиндосовского шпиона на Урале.Я был как-то в кате тоже по работе
В Госдепе США отреагировали на арест в России американского журналиста по подозрению в шпионаже
Mixail80
19:58
и "кто в этом виноват"... :)
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dimkahon
19:56
Имхо, тут особо тестировать нечего, 6600 GT уделает всех в списке. А вот что то типа Radeon 9800 pro vs. GeForce 6600 GT было бы глянуть поинтереснее.
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