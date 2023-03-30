Сегодня ФСБ России сообщила о задержании в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже американского корреспондента московского бюро издания The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича. Как сообщает силовое ведомство, Гершкович в интересах США осуществлял сбор секретных сведений о работе одного из предприятий российского оборонно-промышленного комплекса, и был задержан в Екатеринбурге при попытке их получения.
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Как и следовало ожидать, в Госдепе США, когда проснулись, сразу же отреагировали на новость из России. Как отметил глава американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен, в США «глубоко обеспокоены» задержанием в России американского журналиста. При этом Блинкен добавил, что все граждане США, находящиеся в России, должны «немедленно покинуть» страну.
Следствию ещё предстоит разобраться, что Гершкович делал в Екатеринбурге, ведь все прекрасно понимают, что по своей собственной инициативе журналист так далеко от московского офиса бы не поехал.