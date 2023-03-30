Если «франкенштейнить», то со вкусом.

Первые немецкие танки Leopard 2 уже на Украине. Это данность, с которой в не столь уж далёкой перспективе надо будет иметь дело. И хотя Leopard 2, по всем экспертным оценкам, является превосходным основным боевым танком, но в плане защищённости и готовности к настоящим боевым действиям данные машины, по крайней мере, в том виде, в котором их передали Украине, откровенно недотягивают до современных требований. Убедиться в этом можно по распространённым на украинских источниках фотографиям, на которых видно Leopard 2, «облепленный» советской системой динамической защиты «Контакт-1».

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Комплекс динамической защиты «Контакт-1» был разработан в 1982 году и принят на вооружение в 1985 году, устанавливаясь на танки Т-55АМВ, Т-62МВ, Т-64БВ и Т-72Б. Впоследствии была разработана модернизированная версия — «Контакт-5». На российских танках с 2006 года стали активно устанавливать современные улучшенные версии «Контакта-5», которым дали название «Реликт».

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Динамическая защита представляет собой «кубики», которыми покрыты уязвимые места танка. Такая система за счёт направленного (против летящего в танк снаряда) взрыва повышает выживаемость танка против кумулятивных снарядов и противотанковых ракет. Обязательное оснащение при отправке танка в район ведения боевых действий.