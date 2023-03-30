Отечественную электронную промышленность, как и множество других системообразующих отраслей производства, в первую очередь «пустили под нож» в лихие 90-е. Период тесной дружбы с Западом обошёлся стране в колоссальные потери, которые с чудовищным скрипом приходится восстанавливать и по сей день. Хотя государство крайне неудовлетворительно работает в плане донесения до общества информации о новых производствах в стране, но процесс идёт, и вот, достиг показателей, при которых отечественной промышленности можно отдавать приоритет на госзакупках.
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О том, что российские производители электроники на отечественной элементной базе будут получать приоритет в ходе государственных закупок, сегодня сообщил глава Правительства России Михаил Мишустин.
Как дополнил Мишустин, если соответствующей заявки на конкурс на госзакупки не поступит, то вместо неё приоритет получит российская электроника с иностранной элементной базой. Полностью иностранная электроника будет закупаться для государственных и муниципальных нужд только в том случае, если у неё не будет отечественных аналогов.
По мнению главы кабмина, данное решение обеспечит отечественного производителя заказами с гарантированным спросом, тем самым позволив им развиваться. Соответствующее постановление вступит в силу 20 апреля текущего года.