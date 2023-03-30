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Редакция
События в мире Михаил Андреев
На Украине призвали западные энергокомпании помочь стране с восстановлением инфраструктуры
Такое ощущение, что киевские власти до сих пор не поняли положения и роли Украины в мире.
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По подсчётам Международного валютного фонда, сокращение экономики Украины в 2022 году по сравнению с 2021 годом составило примерно 30 %. Учитывая, что данный институт весьма ангажирован и не отражает реальную ситуацию, логично будет предположить, что данный показатель сильно занижен, и на самом деле украинский ВВП, учитывая массовый отток населения в виде беженцев, боевые действия и переход страны на военное положение, рухнул как минимум вдвое. Такова страшная плата за сознательное желание стать мячиком в игре великих держав. И вот, на Украине считают, что западным энергетическим компаниям, которые сейчас из-за последствий боевых действий и санкций получают сверхприбыли, следует делиться этой сверхприбылью с Украиной, направляя её на восстановление инфраструктуры страны.

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По подсчётам Минэнерго Украины, как отметил его глава Герман Галущенко, «непредвиденная прибыль» западных энергокомпаний в общей сложности составила порядка двухсот миллиардов долларов, и частью этих денег «было бы справедливо поделиться с Украиной» дабы помочь восстановить «энергетический сектор».

Дополнительно Галущенко потребовал от западных стран прекратить пользоваться лазейками в санкциях, дабы лишить Россию доходов от продажи энергоресурсов, и тем самым «предотвратить бесконечную войну».

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В общем, мы наблюдаем полное непонимание представителями киевской власти положения своей страны не только на мировой арене в целом, но и в текущем конфликте в частности, а также её тотальное нежелание выполнять единственно возможную последовательность действий для завершения боевых действий. Эту последовательность действий Россия озвучивала неоднократно, так что всё зависит только от Киева. Но там к миру на любых условиях (которые пока ещё остаются приемлемыми) не готовы ни политически, ни ментально.

#украина #политика #энергетика #психиатрия
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