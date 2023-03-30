Такое ощущение, что киевские власти до сих пор не поняли положения и роли Украины в мире.

По подсчётам Международного валютного фонда, сокращение экономики Украины в 2022 году по сравнению с 2021 годом составило примерно 30 %. Учитывая, что данный институт весьма ангажирован и не отражает реальную ситуацию, логично будет предположить, что данный показатель сильно занижен, и на самом деле украинский ВВП, учитывая массовый отток населения в виде беженцев, боевые действия и переход страны на военное положение, рухнул как минимум вдвое. Такова страшная плата за сознательное желание стать мячиком в игре великих держав. И вот, на Украине считают, что западным энергетическим компаниям, которые сейчас из-за последствий боевых действий и санкций получают сверхприбыли, следует делиться этой сверхприбылью с Украиной, направляя её на восстановление инфраструктуры страны.

реклама

По подсчётам Минэнерго Украины, как отметил его глава Герман Галущенко, «непредвиденная прибыль» западных энергокомпаний в общей сложности составила порядка двухсот миллиардов долларов, и частью этих денег «было бы справедливо поделиться с Украиной» дабы помочь восстановить «энергетический сектор».

Дополнительно Галущенко потребовал от западных стран прекратить пользоваться лазейками в санкциях, дабы лишить Россию доходов от продажи энергоресурсов, и тем самым «предотвратить бесконечную войну».

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 4070 Ti Gigabyte Gaming дешевле любой другой <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

В общем, мы наблюдаем полное непонимание представителями киевской власти положения своей страны не только на мировой арене в целом, но и в текущем конфликте в частности, а также её тотальное нежелание выполнять единственно возможную последовательность действий для завершения боевых действий. Эту последовательность действий Россия озвучивала неоднократно, так что всё зависит только от Киева. Но там к миру на любых условиях (которые пока ещё остаются приемлемыми) не готовы ни политически, ни ментально.