Справедливости ради, СНГ здесь добавлено только для красоты и «круглой цифры».

Главным фильмом в российском прокате в этом году был и пока остаётся «Чебурашка», установивший сразу несколько рекордов: и как самый кассовый фильм праздничного периода начала года, и как самый кассовый отечественный фильм за всю историю, и как самый кассовый фильм в российском прокате в целом, обогнавший даже культовый «Аватар» 2009 года.

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И вот, как сообщает «Бюллетень кинопрокатчика», по итогам прошлых выходных суммарные сборы «Чебурашки» в России и СНГ превысили показатель в 7 миллиардов рублей. Здесь, впрочем, сразу важно отметить, что СНГ в статистику добавили явно для ускорения достижения «круглой цифры» в 7 миллиардов, поскольку непосредственно в странах СНГ сборы фильма можно назвать незначительными. Так, на Россию пришлось 6,75 миллиарда, а на другие ещё оставшиеся в СНГ государства — 250 миллионов рублей.

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В любом случае, результаты «Чебурашки» — это безусловный успех, поэтому нет ничего удивительного в том, что авторы фильма уже вовсю рассматривают возможность съёмок его продолжения.