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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Втянулись глубже некуда: Лавров об участии НАТО в конфликте на Украине
На самом деле, всегда можно глубже.
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Наверное, даже поверхностно следящим за боевыми действиями на Украине уже очевидно, что ВСУ находятся на полном содержании коллективного Запада, воюют либо западной техникой, либо советской, привезённой из бывших стран-членов ОВД, получают разведданные с американской орбитальной спутниковой группировки и со средств воздушной разведки, пользуются дипломатической поддержкой Запада. Иными словами, Североатлантический альянс выступает на стороне Украины, которую практически взял под протекторат, и давно не скрывает своих целей.

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Тему участия НАТО в боевых действиях на стороне Украины прокомментировал сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров в рамках пресс-конференции со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном. Как отметил Лавров, НАТО уже так глубоко втянулось в конфликт, фактически воюя на стороне Киева, что глубже уже некуда.

Иранский глава внешнеполитического ведомства, в свою очередь, заявил, что в Исламской республике обеспокоены непрекращающимися поставками вооружений на Украину с Запада, что мешает мирному урегулированию конфликта.

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Стоит отметить, что на самом деле всегда может быть хуже. Различные эксперты предполагают, что когда случится неизбежный коллапс ВСУ, страны НАТО (естественно, не под флагом альянса, а под видом группы сочувствующих) могут ввести на западную Украину своеобразный «миротворческий» контингент, что станет критически опасным шагом к неконтролируемой эскалации конфликта с несовместимыми с жизнью последствиями для этих «сочувствующих».

#россия #украина #политика #боевые действия #нато #иран
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хахахер
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Втянулись глубже некуда: Лавров об участии НАТО в конфликте на Украине
Ляпучка
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