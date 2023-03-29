На самом деле, всегда можно глубже.

Наверное, даже поверхностно следящим за боевыми действиями на Украине уже очевидно, что ВСУ находятся на полном содержании коллективного Запада, воюют либо западной техникой, либо советской, привезённой из бывших стран-членов ОВД, получают разведданные с американской орбитальной спутниковой группировки и со средств воздушной разведки, пользуются дипломатической поддержкой Запада. Иными словами, Североатлантический альянс выступает на стороне Украины, которую практически взял под протекторат, и давно не скрывает своих целей.

реклама

Тему участия НАТО в боевых действиях на стороне Украины прокомментировал сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров в рамках пресс-конференции со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном. Как отметил Лавров, НАТО уже так глубоко втянулось в конфликт, фактически воюя на стороне Киева, что глубже уже некуда.

Иранский глава внешнеполитического ведомства, в свою очередь, заявил, что в Исламской республике обеспокоены непрекращающимися поставками вооружений на Украину с Запада, что мешает мирному урегулированию конфликта.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз -7% на ASUS 3050 = 28 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Стоит отметить, что на самом деле всегда может быть хуже. Различные эксперты предполагают, что когда случится неизбежный коллапс ВСУ, страны НАТО (естественно, не под флагом альянса, а под видом группы сочувствующих) могут ввести на западную Украину своеобразный «миротворческий» контингент, что станет критически опасным шагом к неконтролируемой эскалации конфликта с несовместимыми с жизнью последствиями для этих «сочувствующих».