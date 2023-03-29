Иными словами, началась новая Холодная война.

Будучи пресс-секретарём президента России, Дмитрий Песков частенько получает вопросы, находящиеся, справедливости ради, вне его компетенции, и он находит на них максимально уклончивые ответы. В частности, Песков прокомментировал один из наиболее частых вопросов, касающихся предположительных сроков завершения СВО.

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По словам пресс-секретаря президента, оценку срокам завершения специальной операции должны военные специалисты, однако если речь идёт о войне в широком значении этого слова — гибридной войне со стороны недружественных государств по отношению к России — то «это надолго».

Иными словами, Песков намекнул на то, что после окончания специальной военной операции отношения с коллективным Западом не изменятся и сохранят либо открыто враждебный, либо недружественный статус. А это фактически означает новую Холодную войну. К слову, на Западе придерживаются примерно такого же мнения, заявляя, что даже если боевые действия на Украине завершатся сегодня же, то «как было уже не будет».

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Многие эксперты к переходу мира к новой Холодной войне относятся философски, отмечая, что это даст толчок развитию новых технологий. На этот раз, правда, коллективный Запад находится в куда менее конкурентном положении, чем даже условных 40—50 лет назад.