Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский посетовал на отсутствие контактов с Си Цзиньпином на протяжении более чем года
Владимир Александрович, Вам надо с другим лидером наладить контакт. Подсказка: он Ваш тёзка.
рекомендации
3070 Gigabyte дешевле 50 тр
4070 Ti Gigabyte Gaming дешевле любой другой
3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

До визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву СМИ разгоняли слух о том, что глава Поднебесной проведёт видеоконференцсвязь с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ожидания не оправдались: Си Цзиньпин, ссылаясь на занятость, не стал проводить беседу с украинским «коллегой» даже по удалёнке. На фоне этого официальный Киев вместе со своими западными спонсорами начал заявлять, что Си Цзиньпин должен лично побывать в украинской столице, чтобы, так сказать, прочувствовать ситуацию и понять мотивы украинской стороны. Теперь же Зеленский посетовал на то, что китайский лидер его фактически игнорирует.

реклама

В интервью агентству Associated Press Зеленский отметил, что готов принять Си Цзиньпина в Киеве, попутно пожаловавшись на то, что никаких контактов с председателем КНР у него не было уже больше года.

рекомендации
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

На самом деле, решительно непонятно, что такого Зеленский может рассказать и показать Си Цзиньпину, чего тот сам не знает, причём, возможно, даже лучше самого Зеленского. Решение текущего конфликта лежит на поверхности, его условия Россия озвучивала неоднократно, ну а украинским «властям» надо прекращать изображать из себя бойцов за свободу в мире, делая это полностью за чужой счёт.

#россия #китай #украина #политика
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

SK hynix рассчитывает добиться дальнейших послаблений американских санкций в отношении своего бизнеса в Китае
В Кремле заявили, что война в широком смысле продлится ещё долго
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Истребитель МиГ-25PP - рекордсмен, способный уклоняться от ракет, созданный для шпионажа за Китаем
3
Моё мнение об украинском наступлении к Чёрному морю весной 2023 года
31
На первое апреля: Почему Windows никогда не была, и не будет лучше дистрибутивов Linux
39
10 новых видеокарт, которые не стоит покупать в 2023 году — слишком дорогие и устаревшие модели
37
Почему тактика ждуна себя изжила, и какую видеокарту выбрать энтузиасту для любых игр в 2К
15
О красной неадекватности и объективности тестирования: что ни делает Хуанг, все он делает не так...
31
Пред-топовая конфигурация на RTX 4080 в апреле 2023
42
Краткое тестирование в игре Scathe
+
Пентагон: Россия предоставила Китаю технологии и топливо для создания ядерного оружия
20
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B650M Mortar WIFI
21

Сейчас обсуждают

gunmsndfhjks sdfgdsfg
15:17
Опять альтернативная реальность… если не владеете английским, то почитайте оригинальную статью: https://www.theguardian.com/world/2023/mar/27/ukrainian-troops-return-home-after-challenger-2-tank-train...
The Guardian: украинские танкисты не смогли освоить Challenger2, сбегали с уроков и не сдали экзамен
Человек с гитарою
15:15
у мя 6800хт класная карта. купил у авито барыги за 30к
10 новых видеокарт, которые не стоит покупать в 2023 году — слишком дорогие и устаревшие модели
Виталий Луцкер
15:09
Аналогично.Сижу на 6800хт. Жаба советует не дергаться:)
Почему тактика ждуна себя изжила, и какую видеокарту выбрать энтузиасту для любых игр в 2К
Анатолий Чернышов
15:07
Я тоже за винду. Но статья дерьмо. (Ещё за нее и заплатили)
На первое апреля: Почему Windows никогда не была, и не будет лучше дистрибутивов Linux
Сергей Vorvort
15:04
9 карт из списка перекрываются 6800ХТ с Али - играй в любом разрешении с комфортом долгие годы. 4070 Ти сразу в мусорку из - за критически малого объема видеопамяти - купит ее только лучефанатик.
10 новых видеокарт, которые не стоит покупать в 2023 году — слишком дорогие и устаревшие модели
dmitry07
15:03
Ты забыл написать "что я делаю не так"?
Оптимизации нет: PC-версия The Last of Us Part I получила разгромные пользовательские оценки
Сергей Vorvort
15:01
Не могу найти твою ссылку на пост чемпиона мира по Dota 2 про видеокарты Nvidia. Не напомнишь?
10 новых видеокарт, которые не стоит покупать в 2023 году — слишком дорогие и устаревшие модели
dmitry07
15:00
А ты разве не заметил, как изменился мир после появления nft, а после блокчейна - всё же по-другому, мир никогда не будет прежним!!!1111
Выходящая в конце года версия GPT-5 должна «изменить мир»
Олег Соловей
14:59
Уж более пол года доблестная 102 армия мира зеков дохнет под Бахмутом. Руководит опущенный зек Пригожин :) Слава Украине !!!
В ЧВК "Вагнер" теперь освобождают Бахмут целыми кварталами, используя новую тактику штурма
Сергей Vorvort
14:56
Лучше подкопить до 6700ХТ 12 Гб. Этой видеокарты тебе хватит надолго.
О красной неадекватности и объективности тестирования: что ни делает Хуанг, все он делает не так...
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем