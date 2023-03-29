Владимир Александрович, Вам надо с другим лидером наладить контакт. Подсказка: он Ваш тёзка.

До визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву СМИ разгоняли слух о том, что глава Поднебесной проведёт видеоконференцсвязь с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ожидания не оправдались: Си Цзиньпин, ссылаясь на занятость, не стал проводить беседу с украинским «коллегой» даже по удалёнке. На фоне этого официальный Киев вместе со своими западными спонсорами начал заявлять, что Си Цзиньпин должен лично побывать в украинской столице, чтобы, так сказать, прочувствовать ситуацию и понять мотивы украинской стороны. Теперь же Зеленский посетовал на то, что китайский лидер его фактически игнорирует.

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В интервью агентству Associated Press Зеленский отметил, что готов принять Си Цзиньпина в Киеве, попутно пожаловавшись на то, что никаких контактов с председателем КНР у него не было уже больше года.

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На самом деле, решительно непонятно, что такого Зеленский может рассказать и показать Си Цзиньпину, чего тот сам не знает, причём, возможно, даже лучше самого Зеленского. Решение текущего конфликта лежит на поверхности, его условия Россия озвучивала неоднократно, ну а украинским «властям» надо прекращать изображать из себя бойцов за свободу в мире, делая это полностью за чужой счёт.