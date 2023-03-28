Потому что с этим у ВСУ беда.

О том, что украинским артиллеристам критически не хватает артиллерийских снарядов калибра 155 мм, не высказался, пожалуй, только самый ангажированный западный журналист, не готовый даже минимально смотреть правде в глаза. Согласно имеющейся статистике, Украина уступает России в плотности артиллерийского огня в 5—15 раз в зависимости от конкретной фазы боевых действий. Представители НАТО неоднократно заявляли, что не могут покрыть уровень расходования боеприпасов, поскольку западная промышленность под такую интенсивность боевых действий попросту не проектировалась и, более того, активно сокращалась.

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Тем не менее, спонсоры Украины делают всё от них зависящее, чтобы затянуть боевые действия в надежде на то, что ВСУ смогут выцыганить более приемлемые для Украины условия мирного соглашения, чем те, которые стране могут навязать сегодня. В частности, во Франции заявили о том, что намерены удвоить поставки 155-миллиметровых артиллерийских снарядов натовского образца. Об этом сообщил министр вооружённых сил Франции Себастьен Лекорню.

Хотя в процентном выражении это звучит грозно, в абсолютном же выражении это означает следующее: Франция увеличит поставки артснарядов с 1 000 до 2 000 в месяц. При том, что Украина выстреливает примерно 4—6 тысяч снарядов ежесуточно.

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Стоит отметить, что Франция, обладающая внушительным военно-промышленным комплексом, является одним из главных материальных спонсоров ВСУ. Пятая республика уже передала Киеву огромное количество САУ Caesar, а также готовится к передаче «лёгких» колёсных «танков» AMX-10 RC.