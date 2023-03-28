Развитие материаловедения привело к тому, что в различных сферах человеческой деятельности стали всё активнее применяться композиционные (или композитные) материалы. Главным преимуществом таких материалов в основном является лёгкость и в то же время прочность создаваемых из него объектов. И вот, как сообщил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв, Россия стала одним из мировых лидеров в области производства данных материалов.
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Как отметил Лихачёв, Россия вошла в четвёрку лидеров, или, если выражаться более конкретным языком, заняла четвёртое место, уступив США, Японии и коллективно странам Западной Европы.
По словам руководителя «Росатома», на сегодняшний день композитные материалы активно применяются в судостроении, авиационной и космической отраслях, при выполнении гособоронзаказа, при создании специальных изделий, а также при возведении объектов так называемой зелёной энергетики. Без композитов все эти отрасли сегодня просто-напросто немыслимы.
К 2023 году, продолжил Лихачёв, перед «Росатомом» стоит амбициозная задача: стать одним из мировых лидеров по производству композитных материалов и создаваемых из них изделий. По всей видимости, Лихачёв имеет в виду вступление в тройку лидеров. Добиться этого, как справедливо добавил глава корпорации, можно только при активном насыщении не только внутреннего, но и внешнего рынков. Хотелось бы верить, что это не просто красивые слова, а за ними стоит ещё и расширение производственных мощностей. В конце концов, у России сложилась уникальная возможность обеспечить высокотехнологичной продукцией, в том числе машиностроительной отрасли, не только себя, но и дружественные страны глобального Юга, разделив эту задачу с Китаем.