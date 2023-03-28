Войдя в Топ-4. Об этом сообщил глава «Росатома».

Развитие материаловедения привело к тому, что в различных сферах человеческой деятельности стали всё активнее применяться композиционные (или композитные) материалы. Главным преимуществом таких материалов в основном является лёгкость и в то же время прочность создаваемых из него объектов. И вот, как сообщил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв, Россия стала одним из мировых лидеров в области производства данных материалов.

реклама

Как отметил Лихачёв, Россия вошла в четвёрку лидеров, или, если выражаться более конкретным языком, заняла четвёртое место, уступив США, Японии и коллективно странам Западной Европы.

По словам руководителя «Росатома», на сегодняшний день композитные материалы активно применяются в судостроении, авиационной и космической отраслях, при выполнении гособоронзаказа, при создании специальных изделий, а также при возведении объектов так называемой зелёной энергетики. Без композитов все эти отрасли сегодня просто-напросто немыслимы.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз -7% на ASUS 3050 = 28 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

К 2023 году, продолжил Лихачёв, перед «Росатомом» стоит амбициозная задача: стать одним из мировых лидеров по производству композитных материалов и создаваемых из них изделий. По всей видимости, Лихачёв имеет в виду вступление в тройку лидеров. Добиться этого, как справедливо добавил глава корпорации, можно только при активном насыщении не только внутреннего, но и внешнего рынков. Хотелось бы верить, что это не просто красивые слова, а за ними стоит ещё и расширение производственных мощностей. В конце концов, у России сложилась уникальная возможность обеспечить высокотехнологичной продукцией, в том числе машиностроительной отрасли, не только себя, но и дружественные страны глобального Юга, разделив эту задачу с Китаем.