У Дональда Трампа нарисовывается идеальная возможность вновь стать президентом США. Для этого необходимо говорить правильные и логичные вещи, а трезвеющие от топорной пропаганды в результате стремительного падения уровня жизни американцы эти слова готовы слышать гораздо отчётливее, чем люди, у которых полный холодильник и нет никаких проблем. В частности, экс-президент США прокомментировал озвученное на днях президентом России решение о размещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси.
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По словам Трампа, ситуация зашла уже слишком далеко, и, как он и предсказывал, началась «игра с большими штуками». Вину за происходящее Трамп возложил на США, вернее, на действующую американскую администрацию, назвав её представителей некомпетентными. Среднестатистическому американцу Трамп предложил одно: «молиться». По всей видимости, молиться надо о том, чтобы нынешней американской администрации хватило ума не устроить ядерный апокалипсис.
Ранее Трамп отметил, что сейчас идёт уничтожение Украины, и если конфликт не загасить, то к следующим президентским выборам в США от Украины может ничего не остаться. К сожалению, прогноз вполне реалистичный, поскольку никакого запроса на мир ни на Украине, ни на Западе нет, а существует только запрос на безоговорочную «победу» ВСУ, что бы под этим словом ни подразумевалось. А вещи это, как ни крути, принципиально разные.