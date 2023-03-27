Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Совбез ООН не принял российскую резолюцию о расследовании диверсий на «Северных потоках»
Ещё один плюс в копилку к вопросу о необходимости реформирования или полного разгона ООН.
рекомендации
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3070 Gigabyte дешевле 50 тр
3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
4070 Ti Gigabyte Gaming дешевле любой другой

Организация Объединённых Наций и её Совет Безопасности как главный международный орган поддержания мира и порядка на планете продолжает быть лишь номинальной структурой, которая фактически ни на что не влияет и не способствует выполнению своих основных функций. Так, сегодня в Совбезе ООН прошло голосование за предложенную Россией в соавторстве с Беларусью, Венесуэлой, Никарагуа, КНДР, Сирией и Эритреей резолюцию о расследовании произошедших осенью 2022 года диверсий на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

реклама

Как и следовало ожидать, страны коллективного Запада и другие члены Совбеза не позволили данной резолюции быть принятой — совету не хватило кворума голосов. Резолюцию поддержали Россия, Китай и Бразилия, а воздержались от голосования остальные 12 текущих членов Совбеза: США, Франция, Великобритания, Япония, Эквадор, Албания, Мальта, Габон, Гана, Швейцария, ОАЭ и Мозамбик. При этом стоит отметить, что США и Великобритания, которых считают главными бенефициарами от произошедшего минувшей осенью, смогли не применять право вето, тем самым не представляя себя совсем уж в очевидном свете.

Необходимо понимать, что «Северные потоки» — это не только российская, но и немецкая собственность, и от её утраты пострадала в первую очередь именно Германия, которая теперь может если не навсегда, то на огромное время забыть о дешёвых энергоресурсах. К сожалению, Германии в Совбезе ООН на данный период времени нет, потому что было бы крайне любопытно посмотреть, как по данной резолюции проголосовал бы официальный Берлин.

рекомендации
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Авторитетный журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в своём журналистском расследовании пришёл к выводу, что подобная диверсия не могла быть осуществлена без задействования американских специальных служб — слишком сложная и дорогостоящая операция, требующая глубоководного оборудования и обширных знаний в области диверсий.

#россия #сша #германия #северный поток #оон
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

СМИ: Германия передала Украине обещанные 18 танков Leopard 2
СМИ Китая: Россия решением о размещении ТЯО в Беларуси посылает важный сигнал Западу
Украинские власти готовы усилить мобилизацию в стране в ответ на размещение ТЯО в Беларуси
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему я не покупаю флагманы NVIDIA, и на какой видеокарте планирую собрать игровой компьютер
33
ТОП-5 видеокарт от 25 до 35 тысяч рублей, актуальных для игр в 2023 году
13
Мой топ самых трешовых, но правильных фильмов про зомби / мертвецов
6
Тестируем облегченную версию Windows 10 Tiny10 — отличный выбор для слабых компьютеров
11
Как мне подарили "компьютер белого человека" за 1489$
38
Обзор ОБТ Diablo 4 - халтура или достойное продолжение серии культовой франшизы
25
Моё мнение об украинском наступлении к Чёрному морю весной 2023 года
17
Кривой интерфейс, танцы над бубном с Triskel/Trisquel 11, и расширение зоопарка дистрибутивов Linux
46
Активность атомных подлодок и боевой авиации ВМФ РФ в водах Арктики сильно напугала НАТО и США
4
Скажи «Нет» электронике на примере дверного звонка тип З-220
15

Сейчас обсуждают

Steganos
23:12
Купи очечи, слепенький. Тебе красным на 2-ом скрине подчеркнули. Или ты дальтоник, не умеющий читать по-английски? Ты какой-то обсиканый скрин противопоставляешь скриншоту из основной технической доку...
Дженсен Хуанг: гениальный маркетолог или обычный лжец - взгляд с другой стороны
Китя.
23:10
ЕС не понять. им можно поставлять снарядами с обеднённым ураном. а когда в Белоруссии поставили тактическое ядерное оружие "Искандер-М" ракеты мощностью в 50 килотонн и переоборудовали Бомбардировщик...
Военные США и Британии проводят обучение бойцов ВСУ для использования снарядов с обеднённым ураном
BOBKOC
23:07
как быть в остальных ... мне не ведомо ;)
Высокочастотная DDR5 на Intel играм не нужна - тестируем память в режимах от 6400 до 7800 МГц
BOBKOC
23:05
катит, если минималку(ЦПИГРАМИН) смотреть и года её превышает ГПмин
Высокочастотная DDR5 на Intel играм не нужна - тестируем память в режимах от 6400 до 7800 МГц
DungeonMasterGT
22:55
Без Bolgenos тест дистрибутивов не полный
Кривой интерфейс, танцы над бубном с Triskel/Trisquel 11, и расширение зоопарка дистрибутивов Linux
Johann Klassen
22:54
Устами Олега Жиганова "глаголет истина". Зато, "Ельцин-центров" и музеев "Лохокоста" в Российской Федерации всё больше и больше. Советских граждан, военных и гражданских, погибло 30 миллионов. И теп...
Россия расконсервировала Т-54 – может ли танк, созданный во время Второй мировой, отправиться на СВО
VermeeY
22:53
Еще не взломали, и еще не скоро это случится.
Ремейк Resident Evil 4 бьёт рекорды в Steam
TeXtremeT
22:48
У меня такой тусит у двери
Скажи «Нет» электронике на примере дверного звонка тип З-220
daimos
22:47
Тоже мне новость! Вот если бы в себе...
Мужчина в Китае пытался нелегально провезти 239 процессоров Intel 13 за $46 000
Иван Горинич
22:46
дык нефть отсасывают, хохлов с языком чмырят и за это спасибо.
Венгрия одобрила вступление Финляндии в НАТО
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем