Ещё один плюс в копилку к вопросу о необходимости реформирования или полного разгона ООН.

Организация Объединённых Наций и её Совет Безопасности как главный международный орган поддержания мира и порядка на планете продолжает быть лишь номинальной структурой, которая фактически ни на что не влияет и не способствует выполнению своих основных функций. Так, сегодня в Совбезе ООН прошло голосование за предложенную Россией в соавторстве с Беларусью, Венесуэлой, Никарагуа, КНДР, Сирией и Эритреей резолюцию о расследовании произошедших осенью 2022 года диверсий на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

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Как и следовало ожидать, страны коллективного Запада и другие члены Совбеза не позволили данной резолюции быть принятой — совету не хватило кворума голосов. Резолюцию поддержали Россия, Китай и Бразилия, а воздержались от голосования остальные 12 текущих членов Совбеза: США, Франция, Великобритания, Япония, Эквадор, Албания, Мальта, Габон, Гана, Швейцария, ОАЭ и Мозамбик. При этом стоит отметить, что США и Великобритания, которых считают главными бенефициарами от произошедшего минувшей осенью, смогли не применять право вето, тем самым не представляя себя совсем уж в очевидном свете.

Необходимо понимать, что «Северные потоки» — это не только российская, но и немецкая собственность, и от её утраты пострадала в первую очередь именно Германия, которая теперь может если не навсегда, то на огромное время забыть о дешёвых энергоресурсах. К сожалению, Германии в Совбезе ООН на данный период времени нет, потому что было бы крайне любопытно посмотреть, как по данной резолюции проголосовал бы официальный Берлин.

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Авторитетный журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в своём журналистском расследовании пришёл к выводу, что подобная диверсия не могла быть осуществлена без задействования американских специальных служб — слишком сложная и дорогостоящая операция, требующая глубоководного оборудования и обширных знаний в области диверсий.