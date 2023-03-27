Венгерский парламент ратифицировал соответствующий документ.

До сегодняшнего дня только два члена блока НАТО выступали против вступления двух скандинавских стран — Швеции и Финляндии — в НАТО. Это были Венгрия и Турция. Теперь же Турция в сопротивлении членству Финляндии в Североатлантическом альянсе осталась в гордом одиночестве: как сообщают СМИ, венгерский парламент проголосовал за ратификацию вступления Финляндии в альянс.

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К Финляндии у Венгрии претензий нет, а вот Швеция в своё время успела нашкодить и испортить отношения с Будапештом, в результате чего в венгерском парламенте пока считают недопустимым одобрять членство Стокгольма в НАТО.

Во всей этой истории можно не сомневаться в том, что и Швеция, и Финляндия в конечном счёте вступят в НАТО. У Швеции на это пока меньше шансов, поскольку страна отказывается выдавать Турции укрываемых у себя курдских террористов, тем самым выполняя условие, поставленное Анкарой перед Стокгольмом.

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В результате у России появится дополнительная сухопутная граница с агрессивным военно-политическим блоком, которую придётся усиливать в плане военного контингента. Нейтралитету вышеуказанных стран конец, добрососедским отношениям с Россией — тоже. Сделают ли крайне негативные последствия этих решений жителей Финляндии и Швеции более счастливыми, вопрос для длительных обсуждений.