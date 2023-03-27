А за чей счёт банкет-то?

Руководитель партии «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия, который в начале специальной военной операции с удовольствием лично участвовал в переговорах с российской стороной, а затем, как и все представители украинской власти, по указке из-за океана переобулся и занял «ястребиную» бескомпромиссную позицию, прокомментировал недавнее решение российского руководства о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси.

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Как заявил Арахамия в беседе с журналисткой издания Sky News, если размещение ядерного оружия действительно произойдёт, то Украина сочтёт это вызовом открытия второго фронта и будет вынуждена сформировать новые войсковые бригады, отправив их на охрану границы с Беларусью. А для этого, естественно, необходимо будет усилить мобилизационные мероприятия.

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За чей счёт будет осуществляться эта мобилизация, и почему восемь бригад должны каким-то образом парировать угрозу, которая, по мнению Арахамии, будет исходить со стороны Беларуси, глава «Слуги народа» уточнять не стал. По всей видимости, украинские политики рассчитывают, что коллективный Запад, в котором сейчас происходят уже необратимые в том числе экономические изменения, будет дотировать Киев бесконечно, прикрываясь «высокой целью», коей там считают «защиту свободы и демократии»; чужими, естественно, руками.