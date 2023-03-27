Как обычный Atlas, только «крутой

Китайский автопроизводитель Geely официально анонсировал новый SUV — это Geely Boyue Cool (Atlas Cool). Информация и первые фотографии нового «паркетника» были представлены в базе минпрома КНР ещё в начале текущего года, но анонс состоялся только сейчас.

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Atlas Cool расширит линейку второго поколения автомобилей этого класса, от обычного Atlas он отличается внешностью: оптикой, радиаторная решётка, воздухозаборник и корма. В отличие от Boyue L, представленного прошедшим летом, у новинки Boyue Cool (Atlas Cool является экспортным названием авто) габариты получились чуть скромнее. Длина составляет 4510 мм (на 160 мм меньше), ширина — 1865 мм (на 35 мм меньше), высота — 1650 (на 55 мм меньше). Расстояние между осями составляет 2701 мм, что на 76 мм меньше, чем у Boyue L.

Интерьер Atlas Cool производитель пока не торопится показывать, но вряд ли он будет сильно отличаться от Atlas второго поколения. У последнего имеется виртуальная приборная панель (то есть, экран) 10,25 дюйма, двухэтажный тоннель и мультимедийная система с 5G и вертикальным тачскрином диагональю 13,2 дюйма. L-версия также может похвастаться проекционным дисплеем с дополненной реальностью, камерами кругового обзора, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения.

В базе данных минпрома КНР содержится информация только об одном двигателе для Atlas Cool — это 181-сильная бензиновая «турбочетвёрка» BHE15-EFZ объёмом 1,5 литра. Максимальный крутящий момент — 1,5 литра. Что до прошлогоднего Boyue L, то он еще может дополнительно комплектоваться 2,0-литровым JLH-4G20TDJ мощность. 218 л.с. и 325 Нм момента. Для обоих двигателей производитель предлагает семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.

Интересно, что на внутреннем рынке новинка ещё будет представлена в виде гибрида, в основе которой будет 1,5-литровая бензиновая «турботройка» DHE15-ESZ (150 л.с., 225 Нм), работающая в тандеме с электромотором; совокупная отдача – 245 л.с. и 545 Нм.

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На домашнем рынке дилеры Geely начнут принимать заказы на данный паркетник уже в апреле. Geely Atlas Cool должен выйти и в других странах, но как скоро он появится на рынке РФ и РБ — сказать пока трудно. Напомним, что второе поколение «Атласов» в наших странах официально ещё не представлено.