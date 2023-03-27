Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
СМИ Китая: Россия решением о размещении ТЯО в Беларуси посылает важный сигнал Западу
Например, если коллективный Запад решит лично «впрячься» в боевые действия на Украине.
рекомендации
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3070 Gigabyte дешевле 50 тр
3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
4070 Ti Gigabyte Gaming дешевле любой другой

Решение президента России Владимира Путина об удовлетворении просьбы его белорусского коллеги Александра Лукашенко о размещении на территории Беларуси российского тактического ядерного оружия закономерно «взорвало» представителей европейской политической элиты. Именно на такую реакцию в Кремле и рассчитывали, и вот, о важном значении данного шага российского руководства порассуждали в китайском издании Global Times.

реклама

Решение президента России Владимира Путина об удовлетворении просьбы его белорусского коллеги Александра Лукашенко о размещении на территории Беларуси российского тактического ядерного оружия закономерно «взорвало» представителей европейской политической элиты. Именно на такую реакцию в Кремле и рассчитывали, и вот, о важном значении данного шага российского руководства порассуждали в китайском издании Global Times.

Согласно официальной информации, подготовка к размещению в Беларуси российского тактического ядерного оружия уже находится на завершающих стадиях: переоборудованы десять самолётов белорусских ВВС, предоставлены комплексы «Искандер», обучаются экипажи, завершается строительство хранилища для тактического ядерного оружия.

рекомендации
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Важно помнить, что Беларусь с трёх сторон окружена недоброжелателями, а также входит не только в ОДКБ, но и в Союзное государство с Россией, что означает, что при угрозе Минску Москва вступится за Беларусь как за себя, применяя для этого все необходимые виды оружия. А чтобы не применять, угрозу лучше либо нейтрализовать в зародыше, а если этого сделать не удаётся, то хотя бы сдержать горячие головы на Западе. И как фактор сдерживания ядерное оружие по-прежнему действует непревзойдённо.

#россия #оружие #беларусь #белоруссия #ядерное оружие
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Песков: реакция Запада не повлияет на размещение российского тактического ядерного оружия в Беларуси
Ещё два российских атомных ледокола типа «Арктика» будут заложены в 2024—2025 годах
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему я не покупаю флагманы NVIDIA, и на какой видеокарте планирую собрать игровой компьютер
33
ТОП-5 видеокарт от 25 до 35 тысяч рублей, актуальных для игр в 2023 году
13
Почему киновселенная Марвел уже не интересна: причины и последствия
11
Мой топ самых трешовых, но правильных фильмов про зомби / мертвецов
6
Тестируем облегченную версию Windows 10 Tiny10 — отличный выбор для слабых компьютеров
11
Как мне подарили "компьютер белого человека" за 1489$
32
Обзор ОБТ Diablo 4 - халтура или достойное продолжение серии культовой франшизы
24
Кривой интерфейс, танцы над бубном с Triskel/Trisquel 11, и расширение зоопарка дистрибутивов Linux
43
Активность атомных подлодок и боевой авиации ВМФ РФ в водах Арктики сильно напугала НАТО и США
4
Скажи «Нет» электронике на примере дверного звонка тип З-220
14

Сейчас обсуждают

Евгений Сом
17:59
забей он шизофреник )))
Дженсен Хуанг: гениальный маркетолог или обычный лжец - взгляд с другой стороны
Владимир Ламбин
17:57
Чувааак... "Впервые SSE была использована в 1999 году в процессорах Pentium ІІІ с ядром Katmai. Изначально она называлась KNI (Katmai New Instructions)." Расскажи как поставить десятку на третий пенек...
Тестируем облегченную версию Windows 10 Tiny10 — отличный выбор для слабых компьютеров
Владимир Ламбин
17:54
Вы таки не смогли отключить обновы?
Тестируем облегченную версию Windows 10 Tiny10 — отличный выбор для слабых компьютеров
Za9c
17:50
Вот сидел автор на оверах, пописывал статейки средней паршивости, но вздрогнула рука. Решил на хохлосраче высер свой предоставить на обсуждение.
Моё мнение об украинском наступлении к Чёрному морю весной 2023 года
Евгений Сом
17:49
вообще то слит был ты нубасик. И что я тут не так написал? Даже изначально по тексту после общения с таким шихзофреником в прошлой теме понял что это один и тот же нубик. Но все же решил проверить ест...
Дженсен Хуанг: гениальный маркетолог или обычный лжец - взгляд с другой стороны
PanzerK
17:48
Как вы такое выдумываете?
Как мне подарили "компьютер белого человека" за 1489$
MriS
17:47
Подожду Rog 9 на Gen 4.
Флагманский игровой смартфон ASUS ROG Phone 7 представят 13 апреля
Владимир Ламбин
17:45
На связи линуксоид, женатый 11 лет, с ребенком 9 лет и собственным бизнесом. Смею заявить что ваша статистика несостоятельна. Ведь матом тут нельзя вроде...
Кривой интерфейс, танцы над бубном с Triskel/Trisquel 11, и расширение зоопарка дистрибутивов Linux
Pilat2009
17:44
https://topwar.ru/207749-armaty-ne-budet-mozhno-rashoditsja.html
В 2023 году на российских заводах будет собрано 1500 танков Т-90М «Прорыв» и Т-14 «Армата»
Владимир Ламбин
17:42
Пойти написать обзор неосилятора на зверь сд, что ли?.. Автор, ты если любишь челленджи - накати фрибздю. Статейка выйдет - жир потечет. Гарантирую.
Кривой интерфейс, танцы над бубном с Triskel/Trisquel 11, и расширение зоопарка дистрибутивов Linux
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем