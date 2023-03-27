Например, если коллективный Запад решит лично «впрячься» в боевые действия на Украине.

Решение президента России Владимира Путина об удовлетворении просьбы его белорусского коллеги Александра Лукашенко о размещении на территории Беларуси российского тактического ядерного оружия закономерно «взорвало» представителей европейской политической элиты. Именно на такую реакцию в Кремле и рассчитывали, и вот, о важном значении данного шага российского руководства порассуждали в китайском издании Global Times.

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Решение президента России Владимира Путина об удовлетворении просьбы его белорусского коллеги Александра Лукашенко о размещении на территории Беларуси российского тактического ядерного оружия закономерно «взорвало» представителей европейской политической элиты. Именно на такую реакцию в Кремле и рассчитывали, и вот, о важном значении данного шага российского руководства порассуждали в китайском издании Global Times.

Согласно официальной информации, подготовка к размещению в Беларуси российского тактического ядерного оружия уже находится на завершающих стадиях: переоборудованы десять самолётов белорусских ВВС, предоставлены комплексы «Искандер», обучаются экипажи, завершается строительство хранилища для тактического ядерного оружия.

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Важно помнить, что Беларусь с трёх сторон окружена недоброжелателями, а также входит не только в ОДКБ, но и в Союзное государство с Россией, что означает, что при угрозе Минску Москва вступится за Беларусь как за себя, применяя для этого все необходимые виды оружия. А чтобы не применять, угрозу лучше либо нейтрализовать в зародыше, а если этого сделать не удаётся, то хотя бы сдержать горячие головы на Западе. И как фактор сдерживания ядерное оружие по-прежнему действует непревзойдённо.