Сегодня в Тульской области в городе Киреевск потерпел крушение украинский беспилотник, который эксперты опознали как реактивный БПЛА Ту-141 «Стриж». В результате падения данного ударного БПЛА пострадали несколько зданий, а три человека получили ранения от осколков выбитых стёкол. Теперь же Минобороны РФ выступило с официальным заявлением касательно данного инцидента.
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Для начала в МО РФ подтвердили, что речь идёт о Ту-141 «Стриж» в ударном исполнении. Военное ведомство не уточняет, что было целью данного дрона, но из комментария следует, что своей цели он не добился: система радиоэлектронной борьбы «Поле-21» подавила систему навигации беспилотника, в результате чего тот потерял ориентацию и потерпел крушение в районе Киреевска в Тульской области.
Как отметили в Минобороны, системы ПВО («С-300» и «Панцирь-С1») и вышеуказанная система РЭБ «Поле-21» «обеспечивают надёжное прикрытие с данного направления». Ну а разрушения в результате падения БПЛА — это, надо понимать, трагический побочный эффект. Теперь интересно узнать, последует ли на эту дерзость какой-то ответ по объектам энергетики, военного управления и связи Украины.