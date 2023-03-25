Если опыт специальной военной операции что-то и показал, то как минимум невозможность эффективно применять ударную беспилотную авиацию против стороны, обладающей эшелонированной системой противовоздушной обороны, способную сбивать эти самые беспилотники задолго до того, как они могут нанести ущерб.
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Так, огромную антирекламу СВО устроила турецким беспилотникам Bayraktar TB2: все те беспилотники, что были проданы Турцией Украине, в начале операции сбивались практически в ежедневном режиме, пока не были полностью выбиты. Последний раз «Байрактар» фигурировал в сводке Минобороны России аж в конце прошлого года. По прошествии трёх месяцев об этом «чудо-оружии», казалось, забыли, но сегодня украинские военные то ли задействовали ещё оставшиеся турецкие «дроны», то ли получили новые поставки. Как итог — в свежей сводке МО РФ Bayraktar TB2 попал в пункт об уничтоженных беспилотных летательных аппаратах.
Всего за прошедшие сутки в зоне боевых действий было, включая вышеуказанный, уничтожено одиннадцать беспилотников практически по всей линии фронта, не считая Херсконской области. Вместе с тем в МО РФ отчитались о перехвати шести снарядов РСЗО HIMARS и одной противорадарной ракеты HARM.