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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Сербии рассказали, как применение снарядов с обеднённым ураном сказалось на здоровье людей
Ничего хорошего, естественно, не произошло.
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Сегодня в Сербии отмечают двадцать четвёртую годовщину начала натовских бомбардировок своей страны, которая тогда ещё называлась Югославией. Так уж сложилось, что в ходе бомбардировок страны НАТО активно применяли боеприпасы, вновь оказавшиеся на слуху спустя почти два с половиной десятилетия — снаряды с обеднённым ураном. Многие спорят, существует ли опасность применения таких снарядов, однако в министерстве здравоохранения Сербии такого спора нет и быть не может: в стране накоплена масса информации о последствиях применения снарядов с обеднённым ураном и того, как они влияют на здоровье людей.

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Как отметила сегодня глава соответствующего сербского ведомства Даница Груйичич, в результате применения снарядов с обеднённым ураном в Сербии выросло количество онкологических заболеваний, фактов мужского бесплодия, различных аутоимунных заболеваний, патологий при беременности, а также нарушений в развитии у детей, чьи родители подверглись воздействию обеднённого урана.

Груйичич назвала произошедшее 24 года назад «отвратительным и бесчеловечным экспериментом» над всем регионом, и выразила надежду на то, что воздействие обеднённого урана на здоровье людей станет поводом для запрета таких вооружений.

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Впрочем, для руководства стран коллективного Запада это всё безразлично. Во-первых, снаряды с обеднённым ураном будут разрываться отнюдь не на их территориях, а во-вторых, все международные органы и конвенции — «под» ними. А танковые снаряды с обеднённым ураном уже на пути на Украину, и ничего, чтобы это предотвратить, Россия (пока?) не делает.

#россия #украина #оружие #сербия #обеднённый уран
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