Масса комментариев была дана на тему гипотетического весеннего контрнаступления ВСУ на позиции ВС РФ. Возможность такого наступления подтверждают и в ЧВК «Вагнер», осуществляющей основные штурмовые действия на артёмовском направлении фронта: бытует предположение, что как только земля подсохнет и перестанет быть одной сплошной кашей, украинские войска всё же решатся на удар сразу по нескольким направлениям. Впрочем, президент Украины Владимир Зеленский потихоньку даёт заднюю: в частности, в интервью японским СМИ он заявил, что ВСУ пока не готовы к контрнаступлению.
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В качестве причины Зеленский назвал недостаточное количество вооружений: танков, ствольной и реактивной артиллерии. Без них посылать солдат на фронт, уточняет украинский «лидер», нельзя.
И вот здесь возникает дилемма: по словам основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, ВСУ только близ Артёмовска (Бахмута) накопили 80 тысяч военнослужащих с 300 танков, 1000 единиц иной бронетехники и 400 единиц ствольной и реактивной артиллерии. Важно понимать, что если информация Пригожина правдива, то этого количества техники ВСУ хватит не на один месяц боевых действий.
Кроме того, «нам всё мало» — это известный мотив деятельности Зеленского, которому, по всей видимости, совершенно безразлично, что за оказание сопротивления Украина платит безмерную цену.