С сотнями танков, тысячей единиц бронетехники и сотнями единиц артиллерии.

Вооружённые силы Украины с таким фанатизмом удерживают Бахмут (Артёмовск) и его окрестности, что наиболее логичным шагом станет предположение о неком коварном плане украинского командования. По всей видимости, этот план ВС РФ и ЧВК «Вагнер» прекрасно известен, поскольку основатель «Оркестра» Евгений Пригожин публично сообщил о том, что противник подготовил на артёмовском направлении 80-тысячную группировку войск.

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Как утверждает Пригожин, данная группировка примет участие в деблокировании окружения Бахмута, а в идеале — отрежет ЧВК «Вагнер» от ВС РФ и сама возьмёт окружающих в окружение, тем самым создав вокруг города своеобразный многослойный «пирог» из вооружённых сил. Насколько известно Пригожину, вышеуказанная группировка сейчас рассредоточена в основном в окрестностях Бахмута, в Славянске, Краматорске, Константиновке и Дружковке; помимо непосредственно личного состава в распоряжении ВСУ имеются порядка трёхсот танков, свыше тысячи единиц другой бронетехники и порядка четырёхсот единиц ствольной и реактивной артиллерии.

Дополнительно Пригожин заявил, что на данный момент ВСУ суммарно готовы отправить в бой 200 тысяч военнослужащих (включая 80 тысяч вышеуказанных). По имеющимся у основателя ЧВК «Вагнер» разведданным, эти силы могут принять участие в ударе в Белгородской области, ДНР, Запорожской области. Целью может стать перерезание сухопутного коридора в Крым и выцыганивание себе более выгодных условий для переговоров. В связи с этим Пригожин выразил надежду на то, что выстроенные вдоль всей линии фронта эшелонированные линии обороны с фортификациями сработают и сорвут планы противника.

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Откуда у ВСУ образовались такие резервы, вопрос несложный: никак не пресекаемые ВС РФ поставки с Запада. Своего у Украины, кроме бесконечно призываемых солдат, уже давным-давно ничего не осталось.