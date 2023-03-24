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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Киеве уверены, что Россия продолжит наносить массированные ракетные удары по инфраструктуре Украины
Якобы носители ракет уже готовы к залпу.
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Российские ракетные удары по объектам энергетики, военного управления и связи Украины стали большой редкостью, и наносятся последнее время лишь в ответ на вопиющие провокации со стороны украинских спецслужб. Причина этого официально не сообщается, но учитывая, что проблем с электроснабжением на Украине уже фактически нет, возникают серьёзные вопросы. Тем не менее, в самой Украине призывают граждан не расслабляться; более того, киевская городская военная администрация уверена в том, что ракетные удары будут возобновлены, и призывают граждан не расслабляться.

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В частности, как сообщает киевская ВГА, анализ воздушных атак за последний период свидетельствует о попытке выявить системы ПВО и о том, что российское военное командование не отказалось от тактики ракетных ударов и будет продолжать их осуществлять с использованием «широкого спектра» вооружений.

Как уточняют в Киеве, сейчас на российских аэродромах размещены готовые к ракетному удару стратегические бомбардировщики Ту-95МС, Ту-160 и Ту-22М3. Кроме того, в Чёрном море находятся четыре носителя крылатых ракет, способных осуществить залповый пуск двадцатью четырьмя ракетами «Калибр».

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Угроза массированного ракетного удара, предупреждают в киевской ВГА, реальна, и призывают граждан не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и правилами безопасности. Стоит отметить, что в предыдущие разы украинские чиновники с подобными прогнозами не ошибались.

#россия #украина #боевые действия
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