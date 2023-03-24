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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В России будет наращиваться производство стратегических ракетоносцев Ту-160М
Об этом стало известно по итогам поездки главы «Ростеха» на Казанский авиазавод.
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Не секрет, что в России не так уж и много дальних (стратегических) бомбардировщиков, являющихся компонентом ядерной триады. Кроме того, большая их часть до сих пор состоит из бомбардировщиков Ту-95МС, поступивших на вооружение аж в середине прошлого века. Ситуация в мире располагает к тому, что конфликт с Западом, скорее всего, перейдёт в статус новой Холодной войны, а это значит, что и вестись эта Холодная война будет похожими методами — в частности, гонкой вооружений.

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Несколько лет назад президент России поручил авиастроительной отрасли возобновить производство модернизированных сверхтяжёлых стратегических бомбардировщиков Ту-160М. Процесс крайне небыстрый, но сегодня в рамках визита руководителя госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова на Казанский авиационный завод в Республике Татарстан стало известно, что производство «Белых лебедей» будет наращиваться.

В цифры представители авиазавода и сам Чемезов вдаваться не стали, известно лишь о том, что бомбардировщиков будут собирать больше.

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Согласно неофициальной информации, Ту-160 активно применяются в специальной военной операции на Украине, осуществляя запуски крылатых ракет воздушного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи.

#россия #авиация #военная авиация #промышленность #ту-160м #ту-160 #бомбардировщики #стратегические бомбардировщики
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NikeFreak
18:27
типа в драйвере ?
В России будет наращиваться производство стратегических ракетоносцев Ту-160М
lokky7
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хахахер
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