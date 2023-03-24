Как удобно. Когда хотим — навязываем коллективную «волю». Когда неудобно — призываем к самостоятельности.

Руководство Евросоюза, которое, кстати, никто не выбирал, продолжает делать всё возможное, чтобы усложнить жизнь среднестатистического европейца, а когда удобно — переложить ответственность с себя на глав входящих в состав ЕС государств. В частности, когда Евросоюз вводил безумные односторонние антироссийские санкции, его руководство никого не спрашивало, согласны они с таким решением или нет. Когда же речь зашла о возможности передачи Украине боевых самолётов, в ЕС заговорили о том, что такое решение члены Союза должны принимать каждый по отдельности.

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Возникает весьма любопытная позиция: коллективный ЕС в лице главы Евросовета Шарля Мишеля и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен считает, что Украине нужно передавать всё больше вооружений, однако данное решение, по их словам, должно приниматься странами-членами ЕС отдельно.

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В целом в Евросоюзе не видят острой необходимости в поставках именно самолётов. Прочитав, что украинский конфликт — это в основном война артиллерии, европейские политики решили «скинуться» на коллективную закупку для Украины одного миллиона различных артиллерийских снарядов, которым собираются поддержать готовящееся контрнаступление ВСУ.