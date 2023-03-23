Но только если Россия на неё нацелена. А что в Штатах считают нацеленностью, все знают.

Нарастание напряжённости между Россией и коллективным Западом во главе с США с каждым днём только увеличивается, и данное обстоятельство помаленьку начинает тревожить среднестатистических американцев и европейцев. Как следствие, всё большую популярность набирает тема прекращения конфликта на Украине, и что для этого готовы сделать США.

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В частности, отвечая на вопрос о возможном прекращении конфликта на Украине, Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты готовы к «конструктивной дипломатии» с Россией, если увидят хоть какие-нибудь признаки того, что сама Россия на это нацелена. Сейчас в Вашингтоне этих признаков не видят.

Важно понимать, что признаками готовности к «дипломатии» со стороны России в Штатах видят вывод российских войск с территории, которую США считают Украиной. Естественно, на такой шаг Москва не пойдёт, поэтому Блинкен и заявляет, что признаков готовности к дипломатии Россия не подаёт. Весьма циничная и опасная позиция, которая не приведёт ни к чему хорошему. Впрочем, американцам совершенно по барабану, что происходит с Украиной и какую цену она платит, отстаивая чужие геополитические интересы; главное, что это делают не сами американцы и американские войска.

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Конструктивная дипломатия должна быть без каких бы то ни было предварительных условий и подразумевать под собой поиск компромиссов при учёте мнения партнёра по диалогу. Так что по факту всё наоборот: это Москва не видит никакой готовности к «конструктиву» со стороны Вашингтона; а видит только эскалацию, бравады о «победе» Украины и накачку последней бесконечным количеством денег и оружия.